Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Toffoli e Mendonça discutem durante sessão da Segunda Turma do STF

"Fico exaltado com covardia", diz Toffoli

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/11/2025 às 21h21

Os ministros Dias Toffoli e André Mendonça tiveram uma discussão acalorada nesta terça-feira (11) durante a sessão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF).

O desentendimento ocorreu durante o julgamento do caso que vai decidir se um procurador da República que foi processado por um juiz deve responder às acusações como pessoa física ou na condição de agente do Estado.

Durante a sessão, Toffoli disse que André Mendonça deturpou seu voto ao citar conclusões que não teriam sido feitas pelo ele.

"Vossa Excelência está deturpando meu voto, com a devida vênia. Vossa Excelência está colocando palavras em meu voto que não existiram", acusou Toffoli.

Em seguida, Mendonça negou a acusação e leu literalmente o voto de Toffoli sobre a questão.

"Vossa Excelência está um pouco exaltado por esse caso, sem necessidade", disse Mendonça.

Toffoli rebateu: "Fico exaltado com covardia", completou.

Após o desentendimento, a sessão continuou normalmente e o ministro Nunes Marques pediu a suspensão do julgamento para analisar o processo.

Fux

A sessão também foi marcada pela estreia do ministro Luiz Fux no colegiado.

No mês passado, o ministro pediu para sair da Primeira Turma , responsável pelo julgamento dos processos da trama golpista ocorrida durante o governo de Jair Bolsonaro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
