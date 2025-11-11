Terça, 11 de Novembro de 2025
13°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Moraes diz que militares não serão interrogados de farda pelo STF

Esclarecimento foi feito no 1º dia do julgamento dos réus do golpe

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/11/2025 às 20h37

O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), disse nesta terça-feira (11) que militares não serão interrogados de farda pela Corte.

O esclarecimento do ministro foi feito durante o primeiro dia do julgamento dos réus do Núcleo 3 da trama golpista ocorrida durante governo do ex-presidente Jair Bolsonaro.

Durante as sustentações, os advogados do tenente-coronel do Exército Rafael Martins de Oliveira voltaram a questionar a decisão do ministro, que, em julho deste ano, mandou o militar tirar a farda e se apresentar com roupas civis durante audiência de interrogatório. Oliveira está preso nas instalações do Exército, em Brasília.

Moraes, que é relator do processo, rebateu os advogados e disse que os militares das Forças Armadas são regidos pelo Estatuto dos Militares, norma que obriga o uso do uniforme. Contudo, quando estão na condição de investigados, têm o direito constitucional de ficar em silêncio e não se incriminar. No entendimento do ministro, há uma incompatibilidade entre o uso da farda e o direito ao silêncio.

"O militar fardado há uma incompatibilidade. Pelo Estatuto dos Militares, ele comete crime se mentir, pode perder o oficialato. O militar réu não pode e não será interrogado de farda", disse o ministro.

Moraes também ressaltou que não existe autoridade militar em tribunais civis.

"Não existe autoridade militar do réu em um tribunal civil. Não existe autoridade militar do réu perante o STF. O Exército não está presente como réu", afirmou.

O ministro Flávio Dino também disse que o esclarecimento é necessário para evitar polêmicas.

"O que está em questão é essa a polêmica, que é do Exército brasileiro. Em que condições a instituição deve fazer se representar por um símbolo, que não é pessoal. O uniforme não é pessoal, é do Exército brasileiro. Essa foi a razão da preocupação institucional", completou o ministro.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 56 minutos

Toffoli e Mendonça discutem durante sessão da Segunda Turma do STF

"Fico exaltado com covardia", diz Toffoli

 © Marcello Casal JrAgência Brasil
Justiça Há 2 horas

Defesa de réus do Núcleo 3 negam participação na trama golpista

Sessão do STF será retomada na manhã desta quarta-feira (12)
Justiça Há 5 horas

Fux participa de primeira sessão na Segunda Turma do STF

Ministro recebeu homenagem ao chegar na Corte
Justiça Há 6 horas

Trama golpista: defesas de kids pretos iniciam sustentações no STF

Réus são oito militares e um policial federal
Justiça Há 9 horas

PGR: ação do núcleo 3 mostra intenções “homicidas” de trama golpista

Estão em julgamento nove militares do Exército e um policial federal

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 13° Máx. 28°
20° Sensação
1.59 km/h Vento
67% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h37 Nascer do sol
19h00 Pôr do sol
Quarta
19° 15°
Quinta
26° 15°
Sexta
27° 17°
Sábado
27° 18°
Domingo
20° 17°
Últimas notícias
Esportes Há 36 minutos

Bruno Soares retorna às quadras para enfrentar lendas do tênis
Justiça Há 51 minutos

Toffoli e Mendonça discutem durante sessão da Segunda Turma do STF
Economia Há 51 minutos

Arteris renova concessão da BR-101 entre RJ e ES por R$ 10 bilhões
Geral Há 51 minutos

Correios oferecerá entrega alternativa em “áreas restritas” em SP
Câmara Há 1 hora

Líder comemora mudança no projeto contra o crime organizado e diz que PT pode votar a favor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,27 +0,02%
Euro
R$ 6,11 -0,02%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 574,737,85 +0,07%
Ibovespa
157,748,60 pts 1.6%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6875 (10/11/25)
09
22
23
34
64
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3535 (10/11/25)
02
03
06
07
08
09
11
13
18
19
20
21
22
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2847 (10/11/25)
00
05
07
13
20
23
25
26
27
43
44
48
51
55
70
71
72
73
82
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2884 (10/11/25)
06
08
20
34
40
46
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias