Homem é preso em Três Passos na madrugada por crime ambiental e porte ilegal de arma

Na madrugada desta terça-feira (11), policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem por crime contra a fauna e porte ilegal de arma de fogo no interior de Três Passos, durante ações da Operação Cerco Fechado.

A prisão ocorreu após os policiais avistarem o condutor de uma motocicleta carregando um saco de ráfia e uma arma longa. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir em direção a uma mata, mas acabou sendo alcançado e detido pela guarnição.

Na ação, foram apreendidos sete cartuchos calibre 12 intactos, um cartucho deflagrado, uma espingarda calibre 12, um iPhone 15, uma motocicleta e um animal silvestre abatido.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde responderá pelos crimes ambientais e de porte ilegal de arma de fogo.

A operação integra o esforço da Brigada Militar para coibir crimes ambientais e o uso irregular de armas na região