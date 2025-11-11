Terça, 11 de Novembro de 2025
Homem é preso em Três Passos na madrugada por crime ambiental e porte ilegal de arma

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Brigada Militar

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Jornal Província/Brigada Militar
11/11/2025 às 14h52
Foto: Divulgação Brigada Militar

Na madrugada desta terça-feira (11), policiais militares do 7º Batalhão de Polícia Militar prenderam um homem por crime contra a fauna e porte ilegal de arma de fogo no interior de Três Passos, durante ações da Operação Cerco Fechado.

A prisão ocorreu após os policiais avistarem o condutor de uma motocicleta carregando um saco de ráfia e uma arma longa. Ao perceber a aproximação da viatura, o suspeito tentou fugir em direção a uma mata, mas acabou sendo alcançado e detido pela guarnição.

Na ação, foram apreendidos sete cartuchos calibre 12 intactos, um cartucho deflagrado, uma espingarda calibre 12, um iPhone 15, uma motocicleta e um animal silvestre abatido.

Diante dos fatos, o homem foi preso em flagrante e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde responderá pelos crimes ambientais e de porte ilegal de arma de fogo.
A operação integra o esforço da Brigada Militar para coibir crimes ambientais e o uso irregular de armas na região


