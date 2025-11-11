Casa de ex-cacique é alvejada na Terra Indígena do Guarita

Por volta das 21h desta segunda-feira (10), uma casa localizada no Setor Estiva, dentro da Terra Indígena do Guarita, foi atingida por vários disparos de arma de fogo.

De acordo com informações iniciais, o imóvel pertence ao ex-cacique Carlinhos Alfaiate. Testemunhas relataram que dois homens chegaram ao local em uma motocicleta; um deles desceu e atirou diversas vezes contra a residência.

Ainda não há confirmação do número de tiros disparados. No entanto, os vestígios no local indicam o uso de uma arma de grosso calibre, já que os projéteis atravessaram as paredes.

Durante o ataque, estavam na casa apenas uma mulher e duas crianças, que não se feriram.

O caso será apurado pelas autoridades competentes.









