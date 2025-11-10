Segunda, 10 de Novembro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Manoel Messias volta a conquistar etapa da Copa do Mundo no Chile

Atleta cearense garante o ouro em San Pedro de la Paz

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/11/2025 às 20h23

O brasileiro Manoel Messias voltou a conquistar uma medalha de ouro em uma etapa da Copa do Mundo de triatlo. No último domingo (9), o cearense concluiu os 750 metros de natação, os 20 quilômetros de ciclismo e os cinco quilômetros de corrida da prova em 54min52s para garantir a primeira posição na etapa da competição disputada em San Pedro de la Paz (Chile).

Esta conquista veio uma semana após o brasileiro vencer a etapa de Viña del Mar (Chile) da Copa do Mundo . Naquela oportunidade ele completou os 750 metros de natação, os 20 quilômetros de ciclismo e os cinco quilômetros de corrida em 49min38s.

“Mais um fim de semana perfeito para mim aqui no Chile. Duas provas, duas vitórias. O pelotão estava muito grande quando começamos a corrida hoje, mas senti que as pernas estavam boas e comecei a atacar no quilômetro final. Estou muito feliz com os resultados e agora é tentar repetir isso em Florianópolis”, declarou o triatleta de 28 anos.

Esta foi a terceira vitória de Messias na temporada 2025, sendo a terceira no Chile. Além dos títulos em San Pedro de la Paz e em Viña del Mar, ele foi campeão sul-americano em Santiago, em abril. Sem muito tempo para descansar, o triatleta disputa no próximo domingo (16) a etapa brasileira da Copa do Mundo, em Florianópolis. No ano passado, em Brasília, Messias foi campeão do evento, que será realizado de forma inédita na capital catarinense.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Esportes Há 2 horas

Seleção realiza primeiro treino para amistosos na Europa

Brasil enfrenta Senegal no próximo sábado (15) na Inglaterra

 Foto: Divulgação Éder Szerwieski
Atletismo Há 7 horas

Érica volta às competições com vitória em Derrubadas

Aproveitando o evento, Érica também participou da prova de 8,6 km, utilizando o percurso como parte de sua preparação para o Campeonato Regional Noroeste e Missões
Esportes Há 14 horas

Fla vence, aproveita derrota do Palmeiras e volta a igualar rival

Rubro-negro derrota Santos no Maracanã; Verdão cai para o Mirassol
Esportes Há 1 dia

Cruzeiro empata com Flu e perde chance de colocar pressão nos líderes

Três primeiros jogos do domingo tiveram apenas um gol
Esportes Há 1 dia

Brasil encerra Parapan de Jovens na liderança do quadro de medalhas

Último dia de competição teve 6 medalhas para o país, sendo 5 de ouro

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 26°
20° Sensação
3.27 km/h Vento
69% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
18h59 Pôr do sol
Terça
28° 13°
Quarta
21° 16°
Quinta
28° 15°
Sexta
28° 15°
Sábado
29° 16°
Últimas notícias
Economia Há 28 minutos

INSS e Caixa suspendem venda de seguro ligado ao crédito consignado
Economia Há 28 minutos

Vagas de aprendizagem no trabalho mantém alta e chegam a 710 mil
Justiça Há 43 minutos

PGR pede condenação de deputados do PL por suspeita de propina
Economia Há 43 minutos

Governo prorroga até 2026 prazo para pedido de ressarcimento do INSS
Câmara Há 59 minutos

Comissão aprova projeto que reforça garantia de locadores com caução registrada em imóvel

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 +0,32%
Euro
R$ 6,11 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 594,229,49 +0,15%
Ibovespa
155,257,31 pts 0.77%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6874 (08/11/25)
03
36
61
63
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3534 (08/11/25)
01
03
07
09
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias