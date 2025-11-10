Segunda, 10 de Novembro de 2025
Motta defende união das instituições contra crime organizado

Presidente da Câmara reuniu-se com Moraes, PGR e procuradores

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/11/2025 às 20h23
Motta defende união das instituições contra crime organizado
© Lula Marques/ Agência Brasil

O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB), defendeu nesta segunda-feira (10) a união das instituições brasileiras contra o crime organizado.

A declaração de Motta foi postada nas redes sociais após uma reunião com o ministro Alexandre de Moraes , o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e procuradores de Justiça dos estados no Supremo Tribunal Federal (STF).

O encontro foi marcado por Moraes , que é relator do processo conhecido como ADPF das Favelas , ação na qual a Corte determinou medidas para diminuir a letalidade policial no Rio de Janeiro.

Durante a reunião, Motta e Moraes trataram do projeto de lei (PL) Antifacção . A matéria deve ser votada nesta terça-feira (11) pelo plenário da Casa .

“Acabo de sair do Supremo Tribunal Federal, onde participei de uma reunião para discutir a pauta da Segurança Pública. Participaram o vice-Presidente do STF, ministro Alexandre de Moraes, o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os 27 procuradores de estado do país. O momento é de união das instituições contra o crime organizado”, disse o presidente.

Mais cedo, Alexandre de Moraes determinou medidas diversas medidas para preservar as investigações sobre a Operação Contenção, que deixou mais de 120 mortos no Rio.

O ministro determinou que o governo do Rio envie os laudos de necrópsia e imagens das câmeras corporais dos policiais que participaram da operação.

