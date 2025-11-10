Segunda, 10 de Novembro de 2025
Governo Leite investe R$ 27,9 milhões na construção e manutenção de prédios no Vale do Taquari desde 2023

Desde 2023, o governo do Estado destinou mais de R$ 27,9 milhões para a recuperação de escolas e a construção de prédios públicos no Vale do Taquar...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/11/2025 às 19h48
Após dois anos fechado pelas enchentes, Colégio Presidente Castelo Branco, de Lajeado, reabriu após obras de R$ 3 milhões -Foto: João Pedro Rodrigues/Secom

Desde 2023, o governo do Estado destinou mais de R$ 27,9 milhões para a recuperação de escolas e a construção de prédios públicos no Vale do Taquari, conforme classificação dos Conselhos Regionais de Desenvolvimento (Coredes). As obras contemplam demandas concluídas, em andamento e em fase de contratação, todas sob fiscalização da Secretaria de Obras Públicas (SOP). Os investimentos mostram que o governo do Estado está presente no Vale do Taquari. Do total, R$ 18,2 milhões foram aplicados em prédios da Rede Estadual de Ensino.

Na área da segurança, o investimento é de R$ 9,7 milhões na Central de Polícia de Lajeado, que teve as obras iniciadas em fevereiro. A Central de Polícia terá uma área superior a 2 mil metros quadrados, distribuídos em quatro pavimentos. Ela reunirá diferentes unidades da Polícia Civil, incluindo as delegacias de Polícia de Pronto Atendimento, de Repressão às Ações Criminosas Organizadas, Especializada no Atendimento à Mulher, as 1ª e 2ª e a Regional.

Educação

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. No primeiro ano da atual gestão, em 2023, as obras concluídas em escolas somaram R$ 1,6 milhão. Desde então, os valores vêm crescendo: R$ 3,7 milhões em 2024 e R$ 3,8 milhões nos 11 primeiros meses de 2025.

No Vale do Taquari, Lajeado concentra o maior investimento em infraestrutura educacional, com R$ 3 milhões direcionados ao Colégio Estadual Presidente Castelo Branco, maior escola da Rede Estadual no município. Atingido fortemente pelas enchentes de 2023 e 2024, o Castelinho, como é chamado, permaneceu fechado por dois anos e reabriu em agosto, após a conclusão da primeira etapa das obras. No momento, está em execução a segunda fase, que inclui manutenções elétricas e hidrossanitárias, aplicação de novos revestimentos em pisos, paredes e forros, pintura e recuperação estrutural de alvenarias e rebocos.

Outra escola recebendo uma segunda etapa de obras é a Escola Estadual de Ensino Fundamental Carlos Fett Filho, em Lajeado. Com investimento de R$ 477,8 mil, a escola passa por melhorias nas instalações elétricas, nos pisos, nas pinturas e na cobertura, entre outros. Atualmente, estão em execução obras em seis escolas no Vale do Taquari, somando R$ 8 milhões. Outras 29 já foram concluídas em 21 escolas, com aporte de R$ 9 milhões.

Escola Carlos Fett Filho recebeu obras no valor de R$ 477,8 mil para melhorias nas instalações elétricas, nos pisos e pintura -Foto: Luiza Rucker/Divulgação SOP
Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

