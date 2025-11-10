Segunda, 10 de Novembro de 2025
Número de mortos em vendaval no Paraná sobe para sete

A última vítima foi encontrada às margens do rio Capivaras.

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: Cristiane Ribeiro - RÁDIO NACIONAL
10/11/2025 às 16h12
Número de mortos em vendaval no Paraná sobe para sete
Foto: Alisson Ferreira

Nas últimas horas, com a localização de mais um corpo, subiu para sete o número de mortos no vendaval que atingiu o Paraná. Cinco pessoas perderam a vida na cidade de Rio Bonito do Iguaçu, a mais atingida no estado; uma em Guarapuava e outra em São José dos Ausentes, todas na região Centro-Sul do estado. A última vítima foi encontrada às margens do rio Capivaras.

Uma comitiva do governo federal esteve neste domingo em Rio Bonito do Iguaçu para articular medidas de emergência em apoio à cidade atingida pela tragédia, na sexta-feira.

O ministro da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR), Waldez Góes, também fez parte do grupo. Segundo ele, o momento é de solidariedade.

A comitiva visitou áreas urbanas e rurais nas 11 cidades atingidas para avaliar a extensão do desastre. E, de acordo com Waldez Góes, entre as ações de socorro estão a garantia de atendimento médico, alimentação e abrigo aos atingidos, além do restabelecimento dos serviços públicos e privados.

O ministro disse ainda que as equipes do governo federal estão fazendo trabalho em campo. A orientação é para as prefeituras solicitarem recursos de emergência o quanto antes.

Outra ação imediata do governo é a mobilização de uma equipe da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS), composta por diversos profissionais, incluindo especialistas em saúde mental em desastres.

Também neste domingo, o governador do Paraná, Ratinho Junior, sancionou uma lei que altera o Fundo Estadual para Calamidades Públicas e agora prevê auxílio mais rápido às famílias atingidas. A ideia é liberar até R$ 50 mil para cada uma.

Ratinho Junior decretou estado de calamidade em Rio Bonito do Iguaçu, o que permite ao governo local executar gastos emergenciais sem as restrições normais do orçamento, além de facilitar o acesso a verbas federais.

De acordo com a Defesa Civil, Rio Bonito do Iguaçu sofreu estragos em mais de 90% da infraestrutura.

