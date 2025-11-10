Plenário vota na quarta a recondução de Gonet e outras indicações de autoridades

Atual procurador-geral da República, Paulo Gonet passará por nova sabatina na CCJ antes da análise no Plenário - Foto: Pedro França/Agência Senado

Está na pauta da quarta-feira (12) do Plenário do Senado, às 14h, a votação de indicações de nove autoridades, incluindo a recondução do procurador-geral da República, Paulo Gonet. Na manhã da mesma data, os indicados serão submetidos a sabatina na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ).

Gonet foi indicado pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, para um novo mandato de dois anos ( MSF 60/2025 ). Caso seja aprovado pela CCJ e pelo Plenário, permanecerá no comando da Procuradoria-Geral da República até 2027.O relator da indicação é o senador Omar Aziz (PSD-AM).

Também serão votadas em Plenário duas indicações para o Superior Tribunal Militar (STM), três para o Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP) e outros três para o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

Para compor o STM, foram indicados os generaisde Exército Anísio David de Oliveira Junior ( MSF 76/2025 ),com relatório dosenador Hamilton Mourão (Republicanos–RS),eFlávio Marcus Lancia Barbosa( MSF 77/2025 ), relatadopelo senador Jaques Wagner (PT–BA).

Os indicados para o CNMP sãoGustavo Afonso Sabóia Vieira, em vaga reservada ao Senado ( OFS 10/2025 ),com relatório dosenador Marcos Rogério;Thiago Roberto Morais Diaz, em vaga da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ( OFS 13/2025 )e relatório do senadorWeverton Rocha (PDT–MA);eEdvaldo Nilo de Almeida, em vaga destinada à Câmara dos Deputados ( OFS 15/2025 ),com parecer dosenador Angelo Coronel (PSD–BA).

Por fim, foram indicados para o CNJ: Jaceguara Dantas da Silva ( OFS 11/2025 )eFabio Francisco Esteves ( OFS 12/2025 ),ambosindicados peloSupremo Tribunal Federal (STF) e comrelatoria da senadora Tereza Cristina (PP-MS);eDaiane Nogueira de Lira, na vaga destinada à Câmara dos Deputados ( OFS 14/2025 ), com parecer dosenador Mecias de Jesus (Republicanos–RR).