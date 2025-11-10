Segunda, 10 de Novembro de 2025
12°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

ADPF das Favelas: Moraes recebe chefes do Ministério Público e Motta

Encontro será às 16h no Supremo Tribunal Federal

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
10/11/2025 às 13h38

Para discutir os limites das operações policiais em comunidades pobres do país, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), convocou o procurador-geral da República, Paulo Gonet, e os procuradores-gerais de Justiça dos estados e do Distrito Federal para uma reunião nesta segunda-feira (10), em Brasília.

A reunião está marcada para as 16h. Em seguida, às 17h, Moraes recebe o presidente da Câmara, Hugo Motta (Republicanos-PB). A pauta oficial do encontro é o projeto de lei sobre o Marco do Crime Organizado (PL 5582/2025), que ganha tração no Congresso.

As reuniões ocorrem em meio aos desdobramentos da Operação Contenção, realizada em 28 outubro no Complexo da Penha, no Rio de Janeiro, que deixou 121 mortos e tornou-se uma das mais letais da história do país.

Moraes é relator daquela que ficou conhecida como ação de descumprimento de preceito fundamental (ADPF) das Favelas. Nesse processo, o Supremo já determinou regras para as operações policiais em comunidades pobres, motivo pelo qual o ministro apura as circunstâncias da megaoperação no Rio.

Entre as providências após o episódio, está a de um plano para a retomada de territórios dominados pelo crime organizado, que está em discussão no Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP).

Moraes assumiu temporariamente a relatoria da ADPF das Favelas com a ida do relator original, ministro Edson Fachin, para a presidência do Supremo. A ação ficaria então com o ministro Luís Roberto Barroso, mas ele se aposentou antecipadamente no mês passado.

Pelas regras do regimento, Moraes é o próximo na fila da relatoria e ficará com o processo ao menos até que assuma algum substituto de Barroso.

Reuniões

Na semana passada, Moraes foi ao Rio de Janeiro, onde se reuniu com o governador Cláudio Castro e outras autoridades , como o chefe do Judiciário fluminense, desembargador Ricardo Couto de Castro.

O ministro também se reuniu, em Brasília, com representantes de movimentos sociais de defesa dos Direitos Humanos e ligados à causa da Segurança Pública , a maioria dos quais figuram como como parte interessada na ADPF das Favelas.

Pouco depois das reuniões, Moraes anunciou a entrada da Polícia Federal nas investigações sobre o crime organizado no Rio de Janeiro . Sobre a apuração das mortes na megaoperação, o ministro disse que o Supremo acompanha de perto os trabalhos, diante do que disse ser uma “falta de autonomia” da polícia técnico-científica fluminense.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Bruno Peres/Agência Brasil
Justiça Há 2 horas

STF mantém suspensão de lei que regulamenta mototáxi em SP

Lei foi contestada pela Confederação Nacional de Serviços

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Há 3 horas

Moraes manda RJ preservar vídeos e enviar laudos e fotos de operação

Ministro também questionou contradições em números apresentados

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 3 dias

Entenda próximos passos do processo contra Bolsonaro no STF

Por unanimidade, Primeira Turma manteve condenação do ex-presidente

© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 3 dias

Por unanimidade, STF mantém condenação de Bolsonaro e aliados

Colegiado rejeitou os chamados embargos de declaração
Justiça Há 3 dias

STF forma maioria para manter condenação de Bolsonaro e aliados

Se o recurso for rejeitado, a prisão de Bolsonaro pode ser decretada

Tenente Portela, RS
25°
Tempo nublado
Mín. 12° Máx. 26°
25° Sensação
2.17 km/h Vento
49% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h38 Nascer do sol
18h59 Pôr do sol
Terça
28° 13°
Quarta
21° 16°
Quinta
28° 15°
Sexta
28° 15°
Sábado
29° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 23 minutos

Instituto de Psiquiatria completa 84 anos de atividades em Saúde Mental e melhorias importantes
Câmara Há 37 minutos

Comissão aprova medidas para incentivar acessibilidade em aplicativos de transporte e entrega
Economia Há 37 minutos

Justiça do Rio decreta falência da Oi em meio a dívida de R$ 1,7 bi
Política Há 37 minutos

Relator submete atuação da PF contra facções a pedido de governador
Câmara Há 37 minutos

Comissão aprova dispensa de autorização de prefeitos para obras do Minha Casa, Minha Vida

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,50%
Euro
R$ 6,13 -0,53%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 597,014,66 +2,66%
Ibovespa
155,045,84 pts 0.65%
Mega-Sena
Concurso 2938 (08/11/25)
10
14
15
35
44
56
Ver detalhes
Quina
Concurso 6874 (08/11/25)
03
36
61
63
65
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3534 (08/11/25)
01
03
07
09
11
12
13
14
15
16
17
19
20
21
22
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2846 (07/11/25)
12
13
14
16
25
28
33
39
41
42
53
60
67
68
73
74
76
92
93
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2883 (07/11/25)
03
08
18
20
25
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias