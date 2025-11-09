Jovem de 17 anos morre após acidente próximo ao Mirante da Santa, em Barra do Guarita

Um adolescente identificado como Erick, de 17 anos, morador de Barra do Guarita, morreu após um grave acidente de trânsito na madrugada de domingo (9), nas proximidades do Mirante da Santa, no mesmo município.

O jovem foi encontrado fora do veículo que conduzia, um Fiat Uno, com múltiplas fraturas nos braços e nas pernas, além de ferimentos na cabeça. O carro apresentava marcas de tinta vermelha, o que levanta suspeita de que outro veículo possa ter se envolvido no acidente.

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde e do SAMU chegaram ao local. O atendimento foi realizado pelo SAMU, que prestou os primeiros socorros e encaminhou Erick ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela. Apesar de ainda apresentar sinais vitais no resgate, o jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 5h30 da manhã.

A Polícia investiga as causas e as circunstâncias do acidente.