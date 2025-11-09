Domingo, 09 de Novembro de 2025
Jovem de 17 anos morre após acidente próximo ao Mirante da Santa, em Barra do Guarita

Veículo da vítima apresentava marcas de tinta vermelha, indicando possível envolvimento de outro carro; Polícia investiga as circunstâncias do acidente.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Guarita Notícias
09/11/2025 às 18h42
(Foto: Reprodução)

Um adolescente identificado como Erick, de 17 anos, morador de Barra do Guarita, morreu após um grave acidente de trânsito na madrugada de domingo (9), nas proximidades do Mirante da Santa, no mesmo município.

O jovem foi encontrado fora do veículo que conduzia, um Fiat Uno, com múltiplas fraturas nos braços e nas pernas, além de ferimentos na cabeça. O carro apresentava marcas de tinta vermelha, o que levanta suspeita de que outro veículo possa ter se envolvido no acidente.

Equipes da Secretaria Municipal de Saúde e do SAMU chegaram ao local. O atendimento foi realizado pelo SAMU, que prestou os primeiros socorros e encaminhou Erick ao Hospital Santo Antônio, em Tenente Portela. Apesar de ainda apresentar sinais vitais no resgate, o jovem não resistiu aos ferimentos e faleceu por volta das 5h30 da manhã.

A Polícia investiga as causas e as circunstâncias do acidente.

 

 

 

(Foto: Divulgação | 7º BPM)
7º BPM Há 1 dia

Brigada Militar apreende cigarros contrabandeados em Tiradentes do Sul

Ação ocorreu no âmbito da Operação Simultâneas

 (Foto: João Victor Cassol)
Acidente Rodoviário Há 1 dia

Colisão entre três caminhões deixa trânsito parcialmente bloqueado na BR-386

Ocorrência foi registrada na manhã deste sábado em Frederico Westphalen; equipes de resgate seguem no local atendendo às vítimas.

 (Foto: Reprodução / Redes Sociais)
Trânsito Há 2 dias

Colisão é registrada na RSC-472 em Três Passos

A Brigada Militar esteve no local e orienta o trânsito. O Comando Rodoviário da Brigada Militar deve apurar as circunstâncias da colisão.

 (Foto: Reprodução)
Ação Policial Há 2 dias

Suspeito de roubo em boate é preso em Tenente Portela

A Polícia Civil cumpriu mandado de prisão preventiva contra o homem apontado como autor do crime ocorrido em setembro na Nova Farol Drinks.

 Foto: Divulgação Ascom 11ª DPRI
Operação Muralha Há 3 dias

Operação Muralha apura crimes em presídio de Getúlio Vargas

Três policiais penais foram afastados das funções e um quarto preso preventivamente, enquanto estava em serviço.

