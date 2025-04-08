Domingo, 09 de Novembro de 2025
Enem 2025: 4,8 milhões participam do 1° dia de provas neste domingo

Caderno de questões terá perguntas objetivas e redação

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
09/11/2025 às 08h22
© Paulo Pinto/Agência Brasil

Neste domingo (9), mais de 4,8 milhões de candidatos são esperados para participar do primeiro dia de provas da edição 2025 do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). As provas serão aplicadas em 1.804 municípios em dois domingos: dias 9 e 16 de novembro.

Primeiro dia de provas

O exame é composto por quatro provas objetivas e uma redação em língua portuguesa. Cada prova objetiva é formada por 45 questões de múltipla escolha.

Neste domingo, os candidatos terão 5 horas e 30 minutos para responder a 45 questões, além da redação. Serão cobrado conteúdos das seguintes áreas do conhecimento: língua portuguesa; literatura; língua estrangeira (inglês ou espanhol); história; geografia; filosofia e sociologia, artes, educação física e tecnologias da informação e comunicação.

Já na redação, os participantes precisarão escrever um texto dissertativo-argumentativo, com até 30 linhas , a partir da situação-problema proposta, dos textos motivadores e dos conhecimentos construídos ao longo da formação. A prova de redação vale de 0 a 1000 pontos.

>> Confira: Inep publica cartilha com regras e dicas de redação do Enem 2025

Locais de prova e horários

A informação sobre o local de prova do Enem 2025 está disponível no Cartão de Confirmação de Inscrição, na Página do Participante , no site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

>> Saiba como consultar o local de prova

Os portões abrem às 12h e fecham, obrigatoriamente, às 13h (horário de Brasília). As provas têm início às 13h30 e terminam às 19h.

Os candidatos que desejarem levar pra casa o caderno de provas, só poderão deixar as salas de aplicação a partir das 18h30.

A tolerância é zero para atrasos. O edital do Enem 2025 é taxativo ao proibir a entrada do participante no local de prova após o fechamento dos portões.

O que levar

É obrigatória a apresentação de documento original oficial de identificação com foto para a realização das provas.

>> Confira aqui a lista de documentos aceitos

É exigida caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, para fazer a prova.

A apresentação do cartão de confirmação não é obrigatória, mas o Inep recomenda levá-lo para facilitar a localização.

Sobre o Enem

O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Ao longo de mais de duas décadas de existência, o Enem tornou-se a principal porta de entrada para a educação superior no Brasil. A partir da nota obtida, os estudantes podem se inscrever para vagas em universidades públicas ou bolsas de estudo por meio do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies).

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
