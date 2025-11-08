Brigada Militar apreende cigarros contrabandeados em Tiradentes do Sul

Mercadoria foi transportada até a sede do 7º BPM em Três Passos e aguardará os devidos procedimentos legais (Foto: Divulgação | 7º BPM)

Após informações repassadas pela Agência de Inteligência do 7º BPM e pela Polícia Civil, o efetivo da Força Tática encontrou um galpão situado na localidade de Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul, nas imediações do Rio Uruguai, utilizado para armazenar produtos contrabandeados.

No local, os policiais militares apreenderam cerca de 4,5 mil maços de cigarros de origem estrangeira. A ação, na quinta-feira (6/11), ocorreu no âmbito da Operação Simultâneas. A mercadoria foi transportada até a sede do 7º BPM em Três Passos e aguardará os devidos procedimentos legais por parte da Receita Federal e da Polícia Federal.

