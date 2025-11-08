Sábado, 08 de Novembro de 2025
Brigada Militar apreende cigarros contrabandeados em Tiradentes do Sul

Ação ocorreu no âmbito da Operação Simultâneas

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
08/11/2025 às 13h40
Brigada Militar apreende cigarros contrabandeados em Tiradentes do Sul
Mercadoria foi transportada até a sede do 7º BPM em Três Passos e aguardará os devidos procedimentos legais (Foto: Divulgação | 7º BPM)

Após informações repassadas pela Agência de Inteligência do 7º BPM e pela Polícia Civil, o efetivo da Força Tática encontrou um galpão situado na localidade de Porto Soberbo, em Tiradentes do Sul, nas imediações do Rio Uruguai, utilizado para armazenar produtos contrabandeados.

No local, os policiais militares apreenderam cerca de 4,5 mil maços de cigarros de origem estrangeira. A ação, na quinta-feira (6/11), ocorreu no âmbito da Operação Simultâneas. A mercadoria foi transportada até a sede do 7º BPM em Três Passos e aguardará os devidos procedimentos legais por parte da Receita Federal e da Polícia Federal.

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
