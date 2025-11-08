Sábado, 08 de Novembro de 2025
Colisão entre três caminhões deixa trânsito parcialmente bloqueado na BR-386

Ocorrência foi registrada na manhã deste sábado em Frederico Westphalen; equipes de resgate seguem no local atendendo às vítimas.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província Com informações João Victor Cassol
08/11/2025 às 11h41
(Foto: João Victor Cassol)

Um grave acidente envolvendo três caminhões foi registrado na manhã deste sábado, 8 de novembro, no km 30 da BR-386, em Frederico Westphalen. Segundo informações iniciais, o condutor de um dos veículos, que trafegava no sentido Iraí–Frederico Westphalen, perdeu o controle da direção por causas ainda não esclarecidas e acabou atingindo outros dois caminhões que seguiam na pista contrária.

O caminhão que teria provocado o impacto transportava cavacos, atravessou a rodovia e despencou em uma ribanceira. Duas pessoas estavam a bordo — uma já foi resgatada, enquanto a outra permanece presa nas ferragens, sendo auxiliada pelas equipes de emergência. Ainda não há confirmação sobre o estado de saúde dos ocupantes.

Os demais caminhões, que carregavam calçados e fumo, tombaram às margens da estrada. Os motoristas e um passageiro que estava no veículo de calçados não sofreram ferimentos graves, mas ficaram bastante abalados.

O tráfego no trecho segue em meia pista, exigindo cautela dos condutores que passam pelo local. Bombeiros, Samu, Polícia Rodoviária Federal e Brigada Militar trabalham na ocorrência.

 

 

 

