Colisão é registrada na RSC-472 em Três Passos

A Brigada Militar esteve no local e orienta o trânsito. O Comando Rodoviário da Brigada Militar deve apurar as circunstâncias da colisão.

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
07/11/2025 às 19h28 Atualizada em 07/11/2025 às 19h37
(Foto: Reprodução / Redes Sociais)

Uma colisão envolvendo um Fiat Uno e um Ford Fiesta foi registrada por volta das 18h30 desta sexta-feira (07), na RSC-472 em Três Passos.

O sinistro ocorreu quase em frente ao motel em Feijão Miúdo, próximo ao trevo de acesso a VRS-822 que liga Três Passos a Esperança do Sul.

A visibilidade no local era reduzida devido a neblina e a chuva com pista molhada no momento da colisão.

No Uno um homem foi removido ao Hospital de Caridade de Três Passos pela unidade do SAMU. Ele apresentava um corte na cabeça.

No Fiesta estavam três pessoas que também foram encaminhadas ao Hospital pelo Corpo de Bombeiros Militar.

A Brigada Militar esteve no local e orienta o trânsito. O Comando Rodoviário da Brigada Militar deve apurar as circunstâncias da colisão.

