Polícia Federal deflagra ação em Crissiumal

.Na manhã desta quinta-feira (06/11), a Polícia Federal deflagrou ação para coibir o contrabando de cigarros atravessados pelo rio Uruguai, no município de Crissiumal/RS.

Na ação de hoje foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão domiciliar, sendo apreendidos um celular, cerca de 10 mil dólares americanos e 3 mil reais.

Também foi realizada a prisão em flagrante de um homem, de 42 anos, pela posse de 46 unidades de cigarros eletrônicos. Ele foi conduzido à Delegacia de Polícia Federal em Santo Ângelo e responderá pelo crime de contrabando.

O inquérito policial teve início com apreensão de cigarros paraguaios realizada pela Polícia Civil, onde foram captadas imagens dos possíveis responsáveis, os quais conseguiram fugir na ocasião.