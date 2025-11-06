Motorista e passageiro são presos após atropelamento que matou adolescente em São Martinho

O motorista e o passageiro do carro que atropelou um adolescente em São Martinho, na noite desta quarta-feira (5), foram presos em flagrante pela Polícia Civil. As informações foram confirmadas pelo delegado William Garcez, responsável pela investigação. Kauhã Aléssio Drey, de 13 anos, morreu após ser atingido por um GM Agile, por volta das 18h45min, no km 13 da ERS-210.

Segundo o levantamento do Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), o acidente foi do tipo colisão lateral entre o carro e a bicicleta da vítima. O adolescente foi socorrido ainda com vida pela ambulância da prefeitura ao Hospital São Gregório de São Martinho, mas não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital.

A Polícia Civil apurou a dinâmica dos fatos a partir dos vestígios no local. O automóvel seguia no sentido de São Martinho a Boa Vista do Buricá e a bicicleta transitava na mesma direção pelo acostamento. A vítima acabou atropelada no momento em que atravessava a rodovia. O levantamento realizado pela polícia indica que o ciclista já havia praticamente concluído a travessia, faltando 48 centímetros para chegar ao acostamento, no lado oposto.

Conforme Garcez, as evidências são de que o Agile invadiu a pista contrária e colidiu lateralmente na bicicleta. Imagens de câmeras de segurança confirmam que não havia outro veículo envolvido no acidente. Também não restaram marcas de frenagem sobre a pista. O motorista foi submetido ao teste do etilômetro que deu negativo para a ingestão de bebida alcoólica.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de São Martinho como “homicídio doloso na direção de veículo automotor”. O delegado entendeu que, pelas circunstâncias do fato, “não houve uma simples negligência do motorista” e que teria ocorrido dolo “no mínimo na modalidade eventual”, ou seja, com o motorista assumindo o risco de provocar o resultado danoso.

O motorista foi preso em flagrante pela Polícia Civil na delegacia, ainda na noite desta quarta-feira (5), após o acidente. O passageiro do automóvel também acabou preso em flagrante por, segundo o delegado, prestar falso testemunho durante o depoimento.