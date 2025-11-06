Adolescente é morto a tiros no bairro Municipal, em Bento Gonçalves

Um adolescente de 15 anos, identificado como Denis del Jesus, venezuelano, foi mort0 a tir0s na cabeça na noite desta quarta-feira (5), por volta das 21h30, na rua Fiorelo Bau, bairro Municipal, em Bento Gonçalves.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e constataram o óbito. A cena do crime foi isolada pela Brigada Militar até a chegada do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para os procedimentos legais.

As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves, sob coordenação do delegado Rodrigo Morale. Este é o 25º crim3 violent0 contra a vida registrado no município em 2025.









