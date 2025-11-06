Quinta, 06 de Novembro de 2025
Adolescente é morto a tiros no bairro Municipal, em Bento Gonçalves

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio Difusora bento
06/11/2025 às 11h30
(Foto: Imagem Ilustrativa- Criado com IA)

Um adolescente de 15 anos, identificado como Denis del Jesus, venezuelano, foi mort0 a tir0s na cabeça na noite desta quarta-feira (5), por volta das 21h30, na rua Fiorelo Bau, bairro Municipal, em Bento Gonçalves.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) estiveram no local e constataram o óbito. A cena do crime foi isolada pela Brigada Militar até a chegada do Instituto-Geral de Perícias (IGP) para os procedimentos legais.

As circunstâncias da morte serão investigadas pela Polícia Civil, por meio da 2ª Delegacia de Polícia de Bento Gonçalves, sob coordenação do delegado Rodrigo Morale. Este é o 25º crim3 violent0 contra a vida registrado no município em 2025.




* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
