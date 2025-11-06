Quinta, 06 de Novembro de 2025
Polícia apreende 11 mil carteiras de cigarro em Itapiranga (SC)

Homem de 32 anos é preso durante Operação Divisas e Fronteira

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Agência Impacto
06/11/2025 às 11h23
(Foto: Divulgação/ MB Notícias)

Um homem de 32 anos foi preso por contrabando na quarta-feira (5), em Itapiranga (SC), após ação integrada da Polícia Militar de Santa Catarina e da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. A prisão ocorreu na Linha Escondida, interior do município.

A operação fez parte da Operação Divisas e Fronteira, que combate crimes transnacionais. Policiais identificaram um veículo entrando em território catarinense e seguindo até uma propriedade rural. Ao perceber a presença da polícia, o condutor tentou fugir em direção a uma área de mata, mas foi localizado e detido.

No galpão e no veículo foram encontradas 22 caixas de cigarro, totalizando cerca de 11 mil carteiras.



(Foto: Imagem Ilustrativa- Criado com IA)
Homicídio registrado Há 1 hora

Adolescente é morto a tiros no bairro Municipal, em Bento Gonçalves

Adolescente é morto a tiros no bairro Municipal, em Bento Gonçalves

 (Foto: Portal Assinck)
Acidente Fatal Há 2 horas

Idoso morre atropelado na BR-285 em Santa Bárbara do Sul

Vítima de 73 anos foi atingida por carreta; rodovia já foi liberada

Policiais militares apreenderam porções de entorpecentes, dinheiro, aparelhos celulares e uma balança de precisão (Foto: Divulgação | 7º BPM)
Região Celeiro Há 11 horas

Indivíduo é preso em Barra do Guarita por tráfico de drogas

Prisão ocorreu na manhã de quarta-feira (5/11)

 (Foto: Rádio 91.5 FM- São martinho)
Acidente Rodovia Há 15 horas

Acidente com óbito em São Martinho

Tragédia na rodovia deixa jovem vítima fatal

 Pelo menos quatro caminhões dos bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio. Foto: Reprodução/Redes Sociais
Incêndio Há 20 horas

Incêndio atinge loja no Centro Histórico de Porto Alegre e se espalha para segundo prédio

Pelo menos quatro caminhões dos bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio. Por volta das 15h15, o fogo se espalhou para uma loja vizinha, especializada na venda de calçados

DENGUE
