Polícia apreende 11 mil carteiras de cigarro em Itapiranga (SC)

Um homem de 32 anos foi preso por contrabando na quarta-feira (5), em Itapiranga (SC), após ação integrada da Polícia Militar de Santa Catarina e da Brigada Militar do Rio Grande do Sul. A prisão ocorreu na Linha Escondida, interior do município.

A operação fez parte da Operação Divisas e Fronteira, que combate crimes transnacionais. Policiais identificaram um veículo entrando em território catarinense e seguindo até uma propriedade rural. Ao perceber a presença da polícia, o condutor tentou fugir em direção a uma área de mata, mas foi localizado e detido.

No galpão e no veículo foram encontradas 22 caixas de cigarro, totalizando cerca de 11 mil carteiras.







