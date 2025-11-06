Idoso morre atropelado na BR-285 em Santa Bárbara do Sul

Um grave atropelamento ocorreu na tarde desta quarta-feira (5), no km 384 da BR-285, próximo à entrada de Pontão, em Santa Bárbara do Sul. A vítima, Getúlio Lima de Mattos, de 73 anos, foi atingida por uma carreta e não resistiu aos ferimentos, falecendo ainda no local.

O acidente foi atendido pela Brigada Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal (PRF), Instituto-Geral de Perícias (IGP) e Funerária Fonseca. A pista já foi liberada para o tráfego.

Getúlio morava nas proximidades do local do acidente. Os atos de despedida ocorrerão na Capela Fátima, com horário ainda a ser confirmado. Nossos sentimentos aos familiares e amigos.











