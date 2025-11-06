Quinta, 06 de Novembro de 2025
Indivíduo é preso em Barra do Guarita por tráfico de drogas

Prisão ocorreu na manhã de quarta-feira (5/11)

Por: Editoria Local Fonte: Redação | Sistema Província de Comunicação
06/11/2025 às 01h25
Policiais militares apreenderam porções de entorpecentes, dinheiro, aparelhos celulares e uma balança de precisão (Foto: Divulgação | 7º BPM)

Conforme o 7º BPM, o homem foi preso na manhã de quarta-feira (5/11), em Barra do Guarita, no contexto da Operação Simultânea.

Na ação, os policiais militares apreenderam porções de entorpecentes, dinheiro, aparelhos celulares e uma balança de precisão.

Após a prisão em flagrante por tráfico de drogas, o indivíduo foi conduzido à Delegacia da Polícia Civil para os procedimentos legais.

 

