Acidente com óbito em São Martinho

Tragédia na rodovia deixa jovem vítima fatal

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Rádio 91.5 FM- São martinho
05/11/2025 às 22h01
(Foto: Rádio 91.5 FM- São martinho)

Um grave acidente com morte foi registrado no início da noite desta quarta-feira (05/11) na ERS-210, em São Martinho.

Conforme informações apuradas pela reportagem, a colisão envolveu um automóvel Chevrolet Agile, com placas de Augusto Pestana, e um adolescente de 13 anos que trafegava de bicicleta. O jovem acabou sendo atingido pelo veículo.

A ambulância do município de São Martinho foi acionada e prestou socorro, levando a vítima ao hospital local. Contudo, devido à gravidade dos ferimentos, o adolescente não resistiu e veio a óbito.

A Brigada Militar atuou no local controlando o trânsito até a chegada do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto, responsável pelo levantamento da ocorrência. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.

DENGUE
