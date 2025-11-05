Acidente com óbito em São Martinho

Um grave acidente com morte foi registrado no início da noite desta quarta-feira (05/11) na ERS-210, em São Martinho.

Conforme informações apuradas pela reportagem, a colisão envolveu um automóvel Chevrolet Agile, com placas de Augusto Pestana, e um adolescente de 13 anos que trafegava de bicicleta. O jovem acabou sendo atingido pelo veículo.

A ambulância do município de São Martinho foi acionada e prestou socorro, levando a vítima ao hospital local. Contudo, devido à gravidade dos ferimentos, o adolescente não resistiu e veio a óbito.

A Brigada Militar atuou no local controlando o trânsito até a chegada do Comando Rodoviário da Brigada Militar de Santo Augusto, responsável pelo levantamento da ocorrência. As causas do acidente serão investigadas pela Polícia Civil.