Governo conclui obras de melhoria na Escola Doutor Hector Acosta, em Santana do Livramento

O governo do Estado concluiu as obras de melhoria na Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Doutor Hector Acosta, em Santana do Livramento. Com investimento de R$ 358 mil, a intervenção incluiu a substituição da cobertura do bloco central e a manutenção de quatro salas de aula. A execução foi realizada pela Secretaria de Obras Públicas (SOP), com fiscalização da 19ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), sediada no município.

Antes, as salas de aula estavam interditadas por não apresentarem condições adequadas de uso. As instalações elétricas estavam comprometidas e o piso estava deteriorado.

Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito do governo é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 3,2 milhões em sete escolas localizadas em municípios abrangidos pela 19ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato. No mesmo período, em todo o Estado, o governo destinou R$ 590,9 milhões em obras que beneficiaram 615 escolas.