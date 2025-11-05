Sicredi Raízes inaugurou nova sede administrativa em Três Passos com evento para comunidade

A Sicredi Raízes RS/SC/MG inaugurou oficialmente, nesta quarta-feira (5), sua nova Sede Administrativa em Três Passos. O evento reuniu autoridades, associados, lideranças comunitárias e representantes de cooperativas coirmãs, marcando um momento histórico para a cooperativa e para o município.

A cerimônia contou com a presença do presidente da Central Sicredi Sul/Sudeste, Márcio Port, do presidente da Sicredi Raízes, Vitor Augusto Rizzardi, e demais dirigentes. Durante o ato, houve pronunciamentos, bênção ecumênica, descerramento da placa e homenagens aos três estados de atuação da cooperativa — Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Minas Gerais.

Na ocasião, foi apresentado o projeto “Caminhos Coop”, uma parceria com a Comunidade Evangélica e o Colégio Ipiranga, que prevê a revitalização de um espaço de lazer comunitário. Também foi entregue a obra “Jovens Ventos, Fortes Raízes”, criada pela Cooperativa Dedo de Gente, de Minas Gerais, simbolizando a união e o propósito do cooperativismo.

A nova sede é moderna, funcional e sustentável, com espaços de convivência, restaurante, auditório, salas automatizadas e sistemas de energia fotovoltaica e reaproveitamento de água. “Mais do que uma estrutura, esta sede simboliza a união, o trabalho conjunto e o compromisso com o desenvolvimento das comunidades”, destacou o presidente Vitor Rizzardi.