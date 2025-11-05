Incêndio atinge loja no Centro Histórico de Porto Alegre e se espalha para segundo prédio

Pelo menos quatro caminhões dos bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um incêndio atingiu, na tarde desta quarta-feira (5), uma loja localizada em um prédio em frente à Praça XV de Novembro, no Centro Histórico de Porto Alegre. Não há informações sobre feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel funcionava como depósito de roupas e contava com nove funcionários no momento em que o fogo começou. Todos conseguiram deixar o local antes que as chamas se alastrassem.

Pelo menos quatro caminhões dos bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio. Por volta das 15h15, o fogo se espalhou para uma loja vizinha, especializada na venda de calçados. A área foi isolada pela Brigada Militar para garantir a segurança de pedestres e facilitar o trabalho das equipes de emergência.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.