Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Incêndio atinge loja no Centro Histórico de Porto Alegre e se espalha para segundo prédio

Pelo menos quatro caminhões dos bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio. Por volta das 15h15, o fogo se espalhou para uma loja vizinha, especializada na venda de calçados

Por: Rafael Piasecki Fonte: Fonte: O Sul
05/11/2025 às 16h15
Incêndio atinge loja no Centro Histórico de Porto Alegre e se espalha para segundo prédio
Pelo menos quatro caminhões dos bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio. Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um incêndio atingiu, na tarde desta quarta-feira (5), uma loja localizada em um prédio em frente à Praça XV de Novembro, no Centro Histórico de Porto Alegre. Não há informações sobre feridos.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o imóvel funcionava como depósito de roupas e contava com nove funcionários no momento em que o fogo começou. Todos conseguiram deixar o local antes que as chamas se alastrassem.

Pelo menos quatro caminhões dos bombeiros foram mobilizados para conter o incêndio. Por volta das 15h15, o fogo se espalhou para uma loja vizinha, especializada na venda de calçados. A área foi isolada pela Brigada Militar para garantir a segurança de pedestres e facilitar o trabalho das equipes de emergência.

As causas do incêndio ainda serão investigadas.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução / Observador Regional)
Crime | Alerta Há 9 horas

Sede do Grêmio Esportivo Gaúcho é arrombada em Braga

Ladrões levam bebidas, equipamentos e causam prejuízo superior a R$ 5 mil; Polícia Civil já investiga o caso.
ASSÉDIO Há 1 dia

Homem é preso por assédio sexual em frente a escola infantil

Suspeito foi contido por policial civil e instrutor de Jiu-Jitsu até a chegada da Brigada Militar, em Passo Fundo.

 (Foto: Ramon Mendes / Rádio Palmeira)
ACIDENTE URBANO Há 1 dia

Mulher fica ferida após motorista desviar de animal na pista

Condutor perdeu o controle do veículo e atingiu uma árvore na Av. Independência, em Palmeira das Missões.

 (Foto: Portal FC / Folha Cidade)
Acidente Fatal Há 2 dias

Caminhão capota e homem morre em estrada do interior de Horizontina

Vítima foi identificada como Claudiomiro Arbter; Brigada Militar e Bombeiros atenderam a ocorrência na noite de segunda-feira

 (Foto: Santo Augusto Urgente)
Trânsito Urbano Há 2 dias

Colisão entre veículos causa capotamento em Santo Augusto

Acidente na Avenida do Comércio mobilizou Brigada Militar e equipe de saúde, mas não deixou feridos

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
26° Sensação
3.55 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 9 minutos

Plínio defende Fundação Boas Novas e critica COP 30 em Belém
Senado Federal Há 23 minutos

Lei transfere capital federal para Belém durante a COP 30
Câmara Há 24 minutos

Câmara aprova aumento de pena para mineração ilegal em terras indígenas
Geral Há 24 minutos

Consulado dos EUA envia condolências a Segurança Pública do Rio
Justiça Há 39 minutos

Moraes recebe demandas de movimentos sociais em ADPF das Favelas

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,71%
Euro
R$ 6,16 -0,66%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 591,349,59 +4,36%
Ibovespa
153,000,23 pts 1.52%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias