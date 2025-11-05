Quarta, 05 de Novembro de 2025
CEsp debaterá contribuição da medicina esportiva para saúde e rendimento físico

A Comissão de Esporte (CEsp) aprovou nesta quarta-feira (5) a promoção de audiência pública sobre a importância da medicina esportiva. O pedido do ...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Senado
05/11/2025 às 15h18
CEsp debaterá contribuição da medicina esportiva para saúde e rendimento físico
Pedido de audiência pública foi apresentado pela senadora Leila Barros, presidente da Comissão de Esporte - Foto: Saulo Cruz/Agência Senado

A Comissão de Esporte (CEsp) aprovou nesta quarta-feira (5) a promoção de audiência pública sobre a importância da medicina esportiva. O pedido do debate ( REQ 43/2025 - CEsp ) é de autoria da senadora Leila Barros (PDT-DF).

O objetivo é discutir como essa especialidade contribui para a saúde de atletas e não atletas e de que forma se insere nas políticas públicas voltadas ao esporte e à promoção da qualidade de vida. Ainda não há data prevista para o debate na comissão.

De acordo com o requerimento, a medicina esportiva atua na avaliação e acompanhamento de praticantes de atividades físicas antes, durante e após os exercícios. A senadora destaca que a disciplina vai além do esporte de alto rendimento e beneficia também pessoas que utilizam o exercício físico como ferramenta de prevenção e tratamento de doenças.

Para o encontro, deverão ser convidados o médico José Kawazoe Lazzoli, secretário-geral da Federação Internacional de Medicina do Esporte, além de representantes da Associação Médica Brasileira (AMB), da Sociedade Brasileira de Medicina do Exercício e do Esporte, do Ministério da Saúde e do Ministério do Esporte.

Segundo Leila, a audiência será uma oportunidade de analisar o papel da medicina esportiva no desenvolvimento saudável do esporte em todos os níveis e manifestações, a fim de reforçar a relevância histórica e a consolidação como especialidade reconhecida pela AMB e pelo Conselho Federal de Medicina.

