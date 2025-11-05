Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Vivacqua Advogados investe em IA, pessoal e estrutura

Vivacqua Advogados se prepara para novos desafios, investindo em inteligência artificial (IA), na captação de talentos e estrutura, mudando sua sed...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
05/11/2025 às 14h34
Vivacqua Advogados investe em IA, pessoal e estrutura
Imagem usando ativos da Freepik.com

A inteligência artificial (IA) está mudando o mundo e o Brasil. Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, será realizado, ao longo dos próximos quatro anos, um investimento de R$ 23 bilhões no Plano Brasileiro de IA, cujo objetivo é implementar tecnologias de IA em diversos setores, inclusive o jurídico.

Na área jurídica, a IA pode auxiliar na criação, revisão e organização de documentos, elaboração de pesquisas, análise de processos, automatização de tarefas repetitivas e previsão de resultados processuais, ferramentas que podem auxiliar escritórios de todos os portes.

O mercado jurídico brasileiro é promissor para as ferramentas de IA, pois é composto por mais de 1,5 milhão de advogados, dos quais 55% estão na faixa dos 24 aos 44 anos, distribuídos desde sociedades unipessoais até escritórios com milhares de colaboradores, que seguem o modelo americano "Big Law".

De acordo com o 1º Estudo Demográfico da Advocacia Brasileira (Perfil ADV), encomendado pelo Conselho Federal da OAB à Fundação Getúlio Vargas (FGV), 72% dos advogados atuam como autônomos, entre os quais 51% trabalham em regime de home office. Este estudo mostra ainda que dos advogados que integram empresa ou escritório de advocacia, 33% integram escritórios que possuem de um a três funcionários, 20% compõe escritórios que possuem de quatro a seis empregados, 9% estão em escritórios contam com sete a dez colaboradores e 16% participam de escritórios com mais de dez trabalhadores.

Independente do tamanho da estrutura seja uma big Law, uma boutique jurídica ou um profissional autônomo, 55,1% dos advogados no Brasil utilizam IA jurídica em suas atividades diárias de acordo com o estudo realizado pela seccional de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB-SP), em parceria com Jusbrasil, Trybe e o Instituto de Tecnologia e Sociedade do Rio (ITS-Rio).

Ricardo Vivacqua, sócio fundador da Vivacqua Advogados, diz "Temos de nos adaptar a todo momento, seja investindo em pessoas, estrutura ou ferramentas. Vejo a IA como algo complementar, um insumo que potencializa a capacidade de produção do advogado. Já testamos algumas IAs no escritório; descontinuamos algumas por não atenderem às nossas expectativas. As IAs que optamos por usar servem para auxiliar nas tarefas do dia a dia, mas com cautela, pois não podemos prejudicar nossos clientes."

E explica Ricardo, "Não entramos em aventura. Desde que começamos a utilizar as ferramentas de IA em ambiente de teste, identificamos algumas falhas no período de treinamento e corrigimos o prumo. Não se pode negar que a IA, corretamente utilizada, ajuda muito na eficiência do escritório, mas não se deve perder de vista o equilíbrio entre eficiência e adequação do serviço."

E conclui, "É neste espírito de contínuo desenvolvimento, que direcionamos nossos esforços este ano não só na busca de novas soluções de IA, mas também na incorporação de profissionais aos nossos quadros e na preparação da nova sede do escritório no RJ, inaugurada no dia 23 de outubro."

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Marcel Soussa
Tecnologia Há 1 hora

GRTS Digital recebe prêmio de inovação de RH do país

HRtech se consolida como uma das principais referências nacionais em tecnologia para a gestão trabalhista e sindical e reforça o compromisso com a ...

 Nimble | Fotógrafo: Braudiovisual
Tecnologia Há 2 horas

CPFL moderniza gestão de TI com apoio da Nimble Evolution

Migração da plataforma de ITSM da CPFL para o Jira Service Management foi concluída sem interromper a rotina de 16 mil colaboradores ou o atendimen...

 Imagem de Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Reforma tributária exige adaptação tecnológica das empresas

Yvon Gaillard, cofundador e CEO da Dootax, acredita que a automação será vital para as companhias se adaptarem à reforma tributária. Período de tra...

 Divulgação / Infinix
Tecnologia Há 3 horas

Celular recordista ultrafino da Infinix chega ao Brasil

Infinix lança o HOT 60 Pro+ no Brasil com a tela curva 3D mais fina do mundo, segundo o Guiness, estabelecendo recorde mundial de design ultrafino.

 Pexels
Tecnologia Há 4 horas

Fidelização e IA guiam vendas na Black Friday 2025

A Black Friday 2025 deve manter seu crescimento global, destacando a fidelização como fator essencial para retenção e recompra. O uso de IA em temp...

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
26° Sensação
3.55 km/h Vento
53% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Senado Federal Há 8 minutos

Lei transfere capital federal para Belém durante a COP 30
Câmara Há 8 minutos

Câmara aprova aumento de pena para mineração ilegal em terras indígenas
Geral Há 8 minutos

Consulado dos EUA envia condolências a Segurança Pública do Rio
Justiça Há 24 minutos

Moraes recebe demandas de movimentos sociais em ADPF das Favelas
Câmara Há 24 minutos

Câmara aprova aumento de pena para mineração ilegal em terras indígenas; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,71%
Euro
R$ 6,16 -0,69%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 593,341,15 +4,71%
Ibovespa
152,924,73 pts 1.47%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias