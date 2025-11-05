Guarda-vidas civis temporários têm reajuste salarial proposto pelo governo do Estado aprovado

Iniciativa valoriza o trabalho dos profissionais que atuam para garantir a segurança dos banhistas no litoral gaúcho -Foto: Ascom CBMRS

O projeto de lei de reajuste de 12,49% na remuneração dos guarda-vidas civis temporários, proposto pelo governo do Estado, foi aprovado com 48 votos favoráveis na Assembleia Legislativa na terça-feira (4/11).

De acordo com o texto, o reajuste passa a contar a partir de 1º de novembro de 2025. A iniciativa do governo tem como objetivo recompor a perda inflacionária e valorizar o trabalho dos profissionais que atuam para garantir a segurança dos banhistas no litoral gaúcho.

"A aprovação desse projeto representa um importante passo para valorização aos guarda-vidas civis, que cumprem um papel essencial na proteção de vidas durante a Operação Verão Total. Com o reajuste, o Estado garante melhores condições para que esses profissionais sigam prestando um serviço de excelência à população”, destacou o vice-governador e coordenador da Operação Verão Total, Gabriel Souza.

Neste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) abriu 440 vagas de guarda-vidas civis temporários, sendo 340 para a metade norte e 100 para a metade sul do Estado.

Os selecionados passam por um curso de capacitação ou de recertificação, antes de serem destinados aos balneários, onde vão reforçar a segurança dos banhistas durante a Operação Verão Total 2025/2026.