Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Guarda-vidas civis temporários têm reajuste salarial proposto pelo governo do Estado aprovado

O projeto de lei de reajuste de 12,49% na remuneração dos guarda-vidas civis temporários, proposto pelo governo do Estado, foi aprovado com 48 voto...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/11/2025 às 11h49
Guarda-vidas civis temporários têm reajuste salarial proposto pelo governo do Estado aprovado
Iniciativa valoriza o trabalho dos profissionais que atuam para garantir a segurança dos banhistas no litoral gaúcho -Foto: Ascom CBMRS

O projeto de lei de reajuste de 12,49% na remuneração dos guarda-vidas civis temporários, proposto pelo governo do Estado, foi aprovado com 48 votos favoráveis na Assembleia Legislativa na terça-feira (4/11).

De acordo com o texto, o reajuste passa a contar a partir de 1º de novembro de 2025. A iniciativa do governo tem como objetivo recompor a perda inflacionária e valorizar o trabalho dos profissionais que atuam para garantir a segurança dos banhistas no litoral gaúcho.

"A aprovação desse projeto representa um importante passo para valorização aos guarda-vidas civis, que cumprem um papel essencial na proteção de vidas durante a Operação Verão Total. Com o reajuste, o Estado garante melhores condições para que esses profissionais sigam prestando um serviço de excelência à população”, destacou o vice-governador e coordenador da Operação Verão Total, Gabriel Souza.

Neste ano, o Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Sul (CBMRS) abriu 440 vagas de guarda-vidas civis temporários, sendo 340 para a metade norte e 100 para a metade sul do Estado.

Os selecionados passam por um curso de capacitação ou de recertificação, antes de serem destinados aos balneários, onde vão reforçar a segurança dos banhistas durante a Operação Verão Total 2025/2026.

Texto: Leonardo Fister/Ascom SSP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Desenvolvimento Há 1 hora

Plano de Desenvolvimento Econômico torna economia gaúcha mais resiliente e preparada para mudanças climáticas

Diante dos diversos desafios econômicos que afetam países, Estados e municípios, o Rio Grande do Sul consolida um novo modelo de crescimento, que a...

 -
Receita Estadual Há 3 horas

Governo do Estado lança ferramenta inédita para simular efeitos socioeconômicos de mudanças no ICMS

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda (Sefaz), lançou na terça-feira (4/11), no campus da Unisinos, em Porto Alegre, o Microssimul...
Geral Há 4 horas

PF prende funcionário do BB por invadir sistema eletrônico do banco

Ele colhia dados dos clientes e repassava para os parceiros golpistas
Geral Há 4 horas

União entre pessoas do mesmo sexo cresce mais de 8 vezes em 12 anos

Número aumentou de 58 mil para 480 mil, mostra Censo

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Geral Há 4 horas

Proporção de famílias de casal sem filhos quase dobra em 22 anos

Parcela saltou de 14,9% para 26,9%, revela IBGE

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
28° Sensação
3.85 km/h Vento
57% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Câmara Há 8 minutos

Comissão aprova projeto que dificulta a progressão de regime de condenados por feminicídio
Senado Federal Há 8 minutos

Avança PEC que garante locais de descanso para motoristas em estradas
Tecnologia Há 23 minutos

Reforma tributária exige adaptação tecnológica das empresas
Senado Federal Há 23 minutos

CCT aprova 16 outorgas de emissoras de rádio no país
Câmara Há 23 minutos

Câmara aprova educação ambiental para trabalhadores visando a prevenção de desastres; acompanhe

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,78%
Euro
R$ 6,15 -0,76%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,86%
Bitcoin
R$ 587,831,19 +3,81%
Ibovespa
152,953,90 pts 1.49%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias