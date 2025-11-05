Sede do Grêmio Esportivo Gaúcho é arrombada em Braga

Na tarde desta terça-feira (4), integrantes da Diretoria do Grêmio Esportivo Gaúcho de Braga foram surpreendidos ao constatar que a sede da tradicional sociedade havia sido alvo da ação de criminosos. O local, destinado à guarda de bebidas e equipamentos utilizados em eventos, foi arrombado — inclusive o banheiro, que também teve danos.

Os ladrões agiram com total falta de escrúpulos, levando uma grande quantidade de bebidas, uma caixa de som, um carrinho de mão, uma roçadeira e um lava-jato, ambos da marca Stihl, além de uma faca. O prejuízo ultrapassa a marca de R$ 5 mil, atingindo duramente uma entidade que sobrevive graças ao esforço voluntário de seus diretores e associados.

O furto provavelmente ocorreu entre a madrugada de domingo (2) e a madrugada desta terça-feira (4), já que no sábado (1º) o estádio da sociedade havia recebido um evento. A ocorrência foi devidamente registrada na Delegacia de Polícia de Braga, que já iniciou as investigações.

A direção do Gaúcho manifestou profunda indignação com o episódio, classificando o ato como uma afronta a toda a comunidade braguense. “Não se trata apenas de bens materiais, mas de um golpe contra o trabalho e a dedicação de pessoas que há décadas mantêm viva uma instituição que representa o espírito comunitário de Braga”, lamentaram os dirigentes.

Apesar da revolta, a esperança permanece. A comunidade confia plenamente na competência da Polícia Civil, que vem realizando um trabalho exemplar na elucidação de crimes no município. A expectativa é de que, mais uma vez, a eficiência das forças de segurança traga justiça e devolva à sociedade o sentimento de tranquilidade e respeito que sempre caracterizou o povo de Braga.