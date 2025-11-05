Quarta, 05 de Novembro de 2025
16°C 28°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Sede do Grêmio Esportivo Gaúcho é arrombada em Braga

Ladrões levam bebidas, equipamentos e causam prejuízo superior a R$ 5 mil; Polícia Civil já investiga o caso.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Observador Regional
05/11/2025 às 08h24
Sede do Grêmio Esportivo Gaúcho é arrombada em Braga
(Foto: Reprodução / Observador Regional)

Na tarde desta terça-feira (4), integrantes da Diretoria do Grêmio Esportivo Gaúcho de Braga foram surpreendidos ao constatar que a sede da tradicional sociedade havia sido alvo da ação de criminosos. O local, destinado à guarda de bebidas e equipamentos utilizados em eventos, foi arrombado — inclusive o banheiro, que também teve danos.

Os ladrões agiram com total falta de escrúpulos, levando uma grande quantidade de bebidas, uma caixa de som, um carrinho de mão, uma roçadeira e um lava-jato, ambos da marca Stihl, além de uma faca. O prejuízo ultrapassa a marca de R$ 5 mil, atingindo duramente uma entidade que sobrevive graças ao esforço voluntário de seus diretores e associados.

O furto provavelmente ocorreu entre a madrugada de domingo (2) e a madrugada desta terça-feira (4), já que no sábado (1º) o estádio da sociedade havia recebido um evento. A ocorrência foi devidamente registrada na Delegacia de Polícia de Braga, que já iniciou as investigações.

A direção do Gaúcho manifestou profunda indignação com o episódio, classificando o ato como uma afronta a toda a comunidade braguense. “Não se trata apenas de bens materiais, mas de um golpe contra o trabalho e a dedicação de pessoas que há décadas mantêm viva uma instituição que representa o espírito comunitário de Braga”, lamentaram os dirigentes.

Apesar da revolta, a esperança permanece. A comunidade confia plenamente na competência da Polícia Civil, que vem realizando um trabalho exemplar na elucidação de crimes no município. A expectativa é de que, mais uma vez, a eficiência das forças de segurança traga justiça e devolva à sociedade o sentimento de tranquilidade e respeito que sempre caracterizou o povo de Braga.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
ASSÉDIO Há 1 dia

Homem é preso por assédio sexual em frente a escola infantil

Suspeito foi contido por policial civil e instrutor de Jiu-Jitsu até a chegada da Brigada Militar, em Passo Fundo.

 (Foto: Ramon Mendes / Rádio Palmeira)
ACIDENTE URBANO Há 1 dia

Mulher fica ferida após motorista desviar de animal na pista

Condutor perdeu o controle do veículo e atingiu uma árvore na Av. Independência, em Palmeira das Missões.

 (Foto: Portal FC / Folha Cidade)
Acidente Fatal Há 2 dias

Caminhão capota e homem morre em estrada do interior de Horizontina

Vítima foi identificada como Claudiomiro Arbter; Brigada Militar e Bombeiros atenderam a ocorrência na noite de segunda-feira

 (Foto: Santo Augusto Urgente)
Trânsito Urbano Há 2 dias

Colisão entre veículos causa capotamento em Santo Augusto

Acidente na Avenida do Comércio mobilizou Brigada Militar e equipe de saúde, mas não deixou feridos

 (Foto: Reprodução)
Confusão Há 2 dias

Argentinos prendem por engano três trabalhadores brasileiros em Alba Posse

Trio foi confundido com integrantes do Comando Vermelho e ficou detido por 24 horas na província de Misiones.

Tenente Portela, RS
26°
Tempo nublado
Mín. 16° Máx. 28°
27° Sensação
2.73 km/h Vento
66% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h41 Nascer do sol
18h56 Pôr do sol
Quinta
26° 13°
Sexta
24° 15°
Sábado
15° 13°
Domingo
24° 10°
Segunda
25° 13°
Últimas notícias
Cultura Há 17 minutos

Governo do Estado retoma participação na Noite dos Museus com programação especial na CCMQ e no Margs
Câmara Há 17 minutos

Câmara aprova programa para certificar obras resilientes a eventos climáticos extremos; acompanhe
Câmara Há 17 minutos

Comissão aprova isenção tributária para produtores de cogumelos
Senado Federal Há 17 minutos

MP transfere gestão do seguro-defeso para o Ministério do Trabalho
Justiça Há 17 minutos

Juiz absolve dez réus da contaminação de cervejas Backer

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,37 -0,55%
Euro
R$ 6,17 -0,44%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 584,755,61 +3,03%
Ibovespa
151,161,34 pts 0.3%
Mega-Sena
Concurso 2936 (04/11/25)
04
07
09
15
29
32
Ver detalhes
Quina
Concurso 6870 (04/11/25)
18
19
20
42
46
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3530 (04/11/25)
01
02
03
05
07
11
12
13
15
16
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2844 (03/11/25)
01
02
05
14
16
26
31
32
34
49
51
54
61
66
70
77
91
95
96
97
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2881 (03/11/25)
13
14
20
25
36
43
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias