Bittar critica atuação do governo na segurança pública

Em discurso no Plenário nesta terça-feira (4), o senador Marcio Bittar (PL-AC) criticou a atuação do governo federal na área da segurança pública. Para ele, ao longo de governos do PT e do PSDB, desde a década de 1990, o Brasil se tornou um dos países mais violentos do mundo. Ele incluiu a bancada do PT no Senado na sua crítica.

— Não assinam a CPI para investigar o crime organizado. Se não tivesse acontecido o que aconteceu no Rio de Janeiro, provavelmente nós não teríamos instalado a CPI no dia de hoje — afirmou Bittar.

Bittar relembrou casos suspeitos de corrupção nos governos do PT, como o "mensalão" e o "petrolão", e lamentou a situação da BR-364 no Acre. Ele disse que o governo gasta mais do que arrecada e, por isso, não teria recursos para a manutenção da rodovia.