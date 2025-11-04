Terça, 04 de Novembro de 2025
Homem é preso por assédio sexual em frente a escola infantil

Suspeito foi contido por policial civil e instrutor de Jiu-Jitsu até a chegada da Brigada Militar, em Passo Fundo.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Uirapuru
04/11/2025 às 09h50 Atualizada em 04/11/2025 às 10h04
Homem é preso por assédio sexual em frente a escola infantil

Na manhã desta segunda-feira (3), um homem foi preso em flagrante por assédio sexual, quando se masturbava, na Rua Uruguai, em frente à uma Escola Infantil, na Rua Uruguai, no Centro de Passo Fundo.

Conforme informações, os lutadores da academia Alliance estavam treinando com o mestre João Zílio quando uma funcionária da academia avisou que havia um homem mostrando a genitália e se masturbando nas proximidades da academia.

Um dos alunos, que é policial civil de outra região policial, juntamente com o mestre de Jiu-Jitsu, correu até o local e conteve o indivíduo, imobilizando-o até a chegada da Brigada Militar.

A sala de operações 190 deslocou uma guarnição para averiguar a ocorrência. Ao chegarem ao local, os policiais realizaram a prisão do indivíduo.

Ele foi revistado e identificado como P.L.D.J., que possui diversas passagens pela polícia pelo mesmo tipo de crime.

O indivíduo foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Pronto Atendimento (DPPA) de Passo Fundo, onde foi feito o registro do flagrante. Posteriormente, P.L.D.J. foi conduzido ao Presídio Regional de Passo Fundo, ficando à disposição da Justiça.

 

 

 

