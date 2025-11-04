Mulher fica ferida após motorista desviar de animal na pista

No início da tarde da segunda-feira (03), um acidente envolvendo um Volkswagen Gol deixou uma mulher ferida na Av. Independência, próximo ao antigo Wilson Park Hotel, em Palmeira das Missões.



Segundo informações, o motorista do carro, enquanto trafegava pela avenida, teve que desviar de um cão que atravessava a pista, e para não atingir outro veículo que trafegava, levou o carro para o canteiro central da via, vindo a atingir uma árvore.



O motorista não sofreu feirmentos, já a passageira, sofreu ferimentos leves na perna e braço direito, além da coluna, sendo levada por uma ambulância dos Bombeiros para atendimento no Hospital de Caridade de Palmeira das Missões (HCPM).



A ocorrência foi atendida por equipes do Corpo de Bombeiros Militares de Palmeira das Missões e Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU).