Caminhão capota e homem morre em estrada do interior de Horizontina

Vítima foi identificada como Claudiomiro Arbter; Brigada Militar e Bombeiros atenderam a ocorrência na noite de segunda-feira

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Sentinela com informações Portal FC / Folha Cidade
03/11/2025 às 21h27
Caminhão capota e homem morre em estrada do interior de Horizontina
(Foto: Portal FC / Folha Cidade)

Um grave acidente foi registrado no início da noite desta segunda-feira, na localidade de Barra Mansa, interior do município de Horizontina. Segundo informações preliminares, um caminhão capotou em uma estrada da comunidade, resultando na morte de uma pessoa.

Equipes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 19h40 e permanecem no local realizando os procedimentos de atendimento e isolamento da área.

A vítima foi identificada como sendo Claudiomiro Arbter. 

As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis após a conclusão dos trabalhos periciais.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
