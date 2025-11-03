Caminhão capota e homem morre em estrada do interior de Horizontina

Um grave acidente foi registrado no início da noite desta segunda-feira, na localidade de Barra Mansa, interior do município de Horizontina. Segundo informações preliminares, um caminhão capotou em uma estrada da comunidade, resultando na morte de uma pessoa.

Equipes da Brigada Militar e do Corpo de Bombeiros foram acionadas por volta das 19h40 e permanecem no local realizando os procedimentos de atendimento e isolamento da área.

A vítima foi identificada como sendo Claudiomiro Arbter.

As causas do acidente deverão ser apuradas pelas autoridades responsáveis após a conclusão dos trabalhos periciais.