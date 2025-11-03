Colisão entre veículos causa capotamento em Santo Augusto

Na tarde desta segunda-feira, 03 de novembro, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida do Comércio, em Santo Augusto. A colisão envolveu um veículo Gol branco e um Celta.

Com o impacto, o Celta acabou capotando, resultando em danos materiais nos dois automóveis. Apesar do susto, não houve feridos.

A Brigada Militar esteve no local realizando o controle do trânsito, que ficou interrompido por alguns momentos até a retirada dos veículos. A ambulância da Prefeitura também compareceu, com profissionais de saúde prestando apoio preventivo aos envolvidos.