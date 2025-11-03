Segunda, 03 de Novembro de 2025
Colisão entre veículos causa capotamento em Santo Augusto

Acidente na Avenida do Comércio mobilizou Brigada Militar e equipe de saúde, mas não deixou feridos

Por: Marcelino Antunes Fonte: Santo Augusto Urgente
03/11/2025 às 21h09
(Foto: Santo Augusto Urgente)

Na tarde desta segunda-feira, 03 de novembro, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida do Comércio, em Santo Augusto. A colisão envolveu um veículo Gol branco e um Celta.

Com o impacto, o Celta acabou capotando, resultando em danos materiais nos dois automóveis. Apesar do susto, não houve feridos.

A Brigada Militar esteve no local realizando o controle do trânsito, que ficou interrompido por alguns momentos até a retirada dos veículos. A ambulância da Prefeitura também compareceu, com profissionais de saúde prestando apoio preventivo aos envolvidos.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
