Edil elogia atendimento e prega união pela manutenção do hospital de Coronel Bicaco

Vereador Luiz Flávio Rangel ressaltou que todos devem batalhar para manter o hospital em funcionamento (Foto: Diones Roberto Becker)

Ao se pronunciar no grande expediente da sessão ordinária de segunda-feira (27/10), o vereador Luiz Flávio Rangel (PP) elogiou o atendimento no Hospital Santo Antônio de Pádua, de Coronel Bicaco. Inclusive, revelou que, ao conversar com um paciente – residente em uma cidade vizinha que não possui casa de saúde – ouviu a seguinte frase: “Vocês não podem deixar esse hospital fechar”. — Essa é uma realidade que nossa comunidade sabe — disse o progressista.

O edil aproveitou para convidar a população bicaquense a participar do evento que a instituição hospitalar organizará em novembro. — Nós, como comunidade, devemos ajudar para que essa promoção seja muito lucrativa — acrescentou.

Luiz Flávio Rangel ressaltou ainda que todos, independentemente de partido político, devem batalhar para manter o hospital em funcionamento. Ele lembrou que todos os projetos pertinentes à transferência de recursos financeiros para a casa de saúde foram aprovados por unanimidade. — É muito importante que seja repassado para toda a comunidade a importância que é manter o nosso hospital aberto — afirmou.

A Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua (AHSAP) está sob intervenção administrativa desde março de 2018.

