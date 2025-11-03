Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Argentinos prendem por engano três trabalhadores brasileiros em Alba Posse

Trio foi confundido com integrantes do Comando Vermelho e ficou detido por 24 horas na província de Misiones.

Por: Marcelino Antunes Fonte: No Ar Notícias
03/11/2025 às 11h11
Argentinos prendem por engano três trabalhadores brasileiros em Alba Posse
(Foto: Reprodução)

As autoridades Argentinas, confundiram três homens trabalhadores que acabaram presos na cidade de Alba Posse, na província de Misiones, pela suspeita de serem integrantes do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Os três homens prestam serviços para uma empresa de São Paulo, e estavam fazendo analise de solo para construção de duas pontes no município de Porto Mauá, no lado Brasileiro.

Conforme o prefeito de Porto Mauá, Manico Dinon, na tarde da última sexta-feira (31), o trio decidiu conhecer a cidade de Alba Posse, que fica no lado argentino, e como tinham somente documentos no modo digital, fizeram a travessia em uma embarcação clandestina. No lado argentino, as autoridades abordaram os três acabaram sendo presos pela suspeita de integrarem o Comando Vermelho, e poderiam estar fugindo em consequência da Megaoperação da polícia no Rio de Janeiro.

Os trabalhadores chegaram mostrar a documentação digital e mídias sociais, porém os policiais não aceitaram e eles acabaram ficando presos por 24 horas. Os trabalhadores somente foram liberados, após o prefeito Manico Dinon, entrar em contato com as autoridades da Argentina e esclarecer o mal entendido.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Acidente Rodoviário Há 2 horas

Carreta carregada tomba na ERS 404 entre Rondinha e Sarandi

O acidente ocorreu na manhã deste domingo, 2 de novembro.

 (Foto: Jornal Sentinela)
Crime Brutal Há 3 horas

Identificado homem morto a marteladas em Tuparendi

Crime ocorreu na manhã de sábado (01)

 (Foto: Arte Sistema Província)
Crime violento Há 13 horas

Homem é morto em bar no início da noite em Inhacorá

Polícia investiga as circunstâncias e a motivação do homicídio ocorrido neste domingo (2) no perímetro urbano do município.

 (Foto: Efetivo 7°BPM)
Ação Policial Há 17 horas

Caminhão furtado é recuperado em Tenente Portela

Veículo foi levado do pátio de uma empresa e localizado horas depois pela Brigada Militar.

 Segundo a Polícia Civil, as investigações acontecerão sob o devido processo legal e sigilo (Foto: Diones Roberto Becker)
Inquérito instaurado Há 3 dias

Polícia Civil investiga possível caso de maus-tratos contra estudante em Iraí

Vítima seria uma aluna da rede municipal de ensino

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
24° Sensação
2.18 km/h Vento
72% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Senado Federal Há 1 minuto

CPI do Crime Organizado será instalada nesta terça-feira
Câmara Há 2 minutos

Comissão debate mudanças na regulamentação das profissões de engenheiro, arquiteto e agrônomo
Câmara Há 2 minutos

Comissão discute COP30 e uso da inteligência artificial na segurança alimentar
Câmara Há 22 minutos

Comissão debate mudanças na regulamentação das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo
Economia Há 22 minutos

Bancos promovem mutirão para negociar dívidas bancárias em atraso

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,37%
Euro
R$ 6,16 -0,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,529,68 -1,64%
Ibovespa
150,089,52 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias