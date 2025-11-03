Argentinos prendem por engano três trabalhadores brasileiros em Alba Posse

As autoridades Argentinas, confundiram três homens trabalhadores que acabaram presos na cidade de Alba Posse, na província de Misiones, pela suspeita de serem integrantes do Comando Vermelho, no Rio de Janeiro. Os três homens prestam serviços para uma empresa de São Paulo, e estavam fazendo analise de solo para construção de duas pontes no município de Porto Mauá, no lado Brasileiro.

Conforme o prefeito de Porto Mauá, Manico Dinon, na tarde da última sexta-feira (31), o trio decidiu conhecer a cidade de Alba Posse, que fica no lado argentino, e como tinham somente documentos no modo digital, fizeram a travessia em uma embarcação clandestina. No lado argentino, as autoridades abordaram os três acabaram sendo presos pela suspeita de integrarem o Comando Vermelho, e poderiam estar fugindo em consequência da Megaoperação da polícia no Rio de Janeiro.

Os trabalhadores chegaram mostrar a documentação digital e mídias sociais, porém os policiais não aceitaram e eles acabaram ficando presos por 24 horas. Os trabalhadores somente foram liberados, após o prefeito Manico Dinon, entrar em contato com as autoridades da Argentina e esclarecer o mal entendido.