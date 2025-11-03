Identificado homem morto a marteladas em Tuparendi

Foi divulgada a identidade do homem que morreu após uma briga ocorrida no início da manhã deste sábado, 01, na comunidade de Cerro Alto, interior de Tuparendi.
Trata-se de Jolar Johanson, de 58 anos. Ele foi brutalmente assassinado a golpes de martelo por um colega de trabalho após um desentendimento, em uma conhecida empresa cerealista.
Após o ato o seu agressor ainda atentou contra a própria vida deferindo golpes com uma “faca de serrinha” contra si. O acusado foi encaminhado para atendimento no Hospital de Tuparendi.
O corpo de Jolar foi encaminhado para necropsia. O enterro ocorreu neste domingo, 2, às 10 horas da manhã.