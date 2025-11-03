Segunda, 03 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Identificado homem morto a marteladas em Tuparendi

Crime ocorreu na manhã de sábado (01)

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Sentinela
03/11/2025 às 08h59 Atualizada em 03/11/2025 às 09h03
Identificado homem morto a marteladas em Tuparendi
(Foto: Jornal Sentinela)

Foi divulgada a identidade do homem que morreu após uma briga ocorrida no início da manhã deste sábado, 01, na comunidade de Cerro Alto, interior de Tuparendi. 

Trata-se de Jolar Johanson, de 58 anos. Ele foi brutalmente assassinado a golpes de martelo por um colega de trabalho após um desentendimento, em uma conhecida empresa cerealista.  

Após o ato o seu agressor ainda atentou contra a própria vida deferindo golpes com uma “faca de serrinha” contra si. O acusado foi encaminhado para atendimento no Hospital de Tuparendi. 

O corpo de Jolar foi encaminhado para necropsia. O enterro ocorreu neste domingo, 2, às 10 horas da manhã.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Confusão Há 41 minutos

Argentinos prendem por engano três trabalhadores brasileiros em Alba Posse

Trio foi confundido com integrantes do Comando Vermelho e ficou detido por 24 horas na província de Misiones.

 (Foto: Reprodução)
Acidente Rodoviário Há 2 horas

Carreta carregada tomba na ERS 404 entre Rondinha e Sarandi

O acidente ocorreu na manhã deste domingo, 2 de novembro.

 (Foto: Arte Sistema Província)
Crime violento Há 13 horas

Homem é morto em bar no início da noite em Inhacorá

Polícia investiga as circunstâncias e a motivação do homicídio ocorrido neste domingo (2) no perímetro urbano do município.

 (Foto: Efetivo 7°BPM)
Ação Policial Há 17 horas

Caminhão furtado é recuperado em Tenente Portela

Veículo foi levado do pátio de uma empresa e localizado horas depois pela Brigada Militar.

 Segundo a Polícia Civil, as investigações acontecerão sob o devido processo legal e sigilo (Foto: Diones Roberto Becker)
Inquérito instaurado Há 3 dias

Polícia Civil investiga possível caso de maus-tratos contra estudante em Iraí

Vítima seria uma aluna da rede municipal de ensino

Tenente Portela, RS
24°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
24° Sensação
2.18 km/h Vento
72% Umidade
100% (1.33mm) Chance chuva
05h42 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Terça
31° 15°
Quarta
28° 17°
Quinta
28° 13°
Sexta
22° 15°
Sábado
18° 12°
Últimas notícias
Senado Federal Há 1 minuto

CPI do Crime Organizado será instalada nesta terça-feira
Câmara Há 2 minutos

Comissão debate mudanças na regulamentação das profissões de engenheiro, arquiteto e agrônomo
Câmara Há 2 minutos

Comissão discute COP30 e uso da inteligência artificial na segurança alimentar
Câmara Há 22 minutos

Comissão debate mudanças na regulamentação das profissões de engenheiro, arquiteto e engenheiro-agrônomo
Economia Há 22 minutos

Bancos promovem mutirão para negociar dívidas bancárias em atraso

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,36 -0,37%
Euro
R$ 6,16 -0,67%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 611,529,68 -1,64%
Ibovespa
150,089,52 pts 0.37%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias