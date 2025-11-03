Segunda, 03 de Novembro de 2025
Homem é condenado a mais de 26 anos por estupro de vulneráveis em Três Passos

Crimes ocorreram entre 2010 e 2018 contra duas sobrinhas, conforme denúncia do Ministério Público.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Três Passos News
03/11/2025 às 08h47
(Foto: Arquivo / Três Passos News)

Um homem foi condenado por estupro de vulnerável, pela 2ª Vara Judicial da Comarca de Três Passos, a uma pena de 26 anos e 3 meses de prisão. Os crimes foram cometidos contra duas crianças, suas sobrinhas.

Conforme denúncia do Ministério Público, as vítimas são irmãs e, na época dos fatos, uma delas sofreu atos libidinosos do tio quando tinha de 10 a 12 anos, entre 2010 e 2013. Enquanto a outra também foi vítima quando tinha entre 07 e 11 anos, de 2014 a 2018. Os crimes sempre aconteciam na casa do réu, segundo o MP.

A denúncia foi recebida em 09 de maio de 2022 e a sentença proferida no mês de outubro de 2025. Cabe direito ao réu recorrer em liberdade.

 

 

 

