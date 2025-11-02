Homem é morto em bar no início da noite em Inhacorá

Um homem foi morto no início da noite deste domingo (2) na cidade de Inhacorá, em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

As primeiras informações indicam que o crime ocorreu em um bar localizado na área urbana do município, e a vítima teria sido atingida por golpes de faca. A motivação do homicídio permanece desconhecida até o momento.

Equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil foram acionadas e isolaram o local para a realização dos levantamentos iniciais.

Mais informações deverão ser divulgadas nas próximas horas, à medida que o trabalho investigativo avance.