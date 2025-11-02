Domingo, 02 de Novembro de 2025
17°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem é morto em bar no início da noite em Inhacorá

Polícia investiga as circunstâncias e a motivação do homicídio ocorrido neste domingo (2) no perímetro urbano do município.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Observador Regional
02/11/2025 às 22h38
Homem é morto em bar no início da noite em Inhacorá
(Foto: Arte Sistema Província)

Um homem foi morto no início da noite deste domingo (2) na cidade de Inhacorá, em circunstâncias que ainda estão sendo apuradas pelas autoridades.

As primeiras informações indicam que o crime ocorreu em um bar localizado na área urbana do município, e a vítima teria sido atingida por golpes de faca. A motivação do homicídio permanece desconhecida até o momento.

Equipes da Brigada Militar e da Polícia Civil foram acionadas e isolaram o local para a realização dos levantamentos iniciais.

Mais informações deverão ser divulgadas nas próximas horas, à medida que o trabalho investigativo avance.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Efetivo 7°BPM)
Ação Policial Há 4 horas

Caminhão furtado é recuperado em Tenente Portela

Veículo foi levado do pátio de uma empresa e localizado horas depois pela Brigada Militar.

 Segundo a Polícia Civil, as investigações acontecerão sob o devido processo legal e sigilo (Foto: Diones Roberto Becker)
Inquérito instaurado Há 2 dias

Polícia Civil investiga possível caso de maus-tratos contra estudante em Iraí

Vítima seria uma aluna da rede municipal de ensino

 (Foto: Divulgação / Polícia Civil)
Operação Policial Há 3 dias

Polícia Civil desmonta esquema de fraudes em serviços de saúde no RS

Operação Carta Marcada cumpre mandados em Três Passos e apura desvio de recursos públicos em atendimentos domiciliares
Atropelamento Há 3 dias

Atualização: Homem morre por atropelamento na BR-468 em Três Passos

Vítima de 53 anos não resistiu aos ferimentos após ser atingida por um carro; causas do acidente serão investigadas

 (Foto: Divulgação / PC)
Ação Policial Há 3 dias

Homem é preso por tráfico de drogas em Palmeira das Missões

Suspeito de 29 anos já havia sido detido pelo mesmo crime em 2024 e foi encaminhado novamente ao presídio local.

Tenente Portela, RS
19°
Parcialmente nublado
Mín. 17° Máx. 26°
19° Sensação
1.14 km/h Vento
94% Umidade
100% (2.96mm) Chance chuva
05h43 Nascer do sol
18h54 Pôr do sol
Segunda
25° 16°
Terça
31° 17°
Quarta
28° 17°
Quinta
27° 16°
Sexta
21° 14°
Últimas notícias
Crime violento Há 29 minutos

Homem é morto em bar no início da noite em Inhacorá
Política Há 4 horas

Lula: COP30 fará o mundo olhar de uma forma diferente para a Amazônia
Ação Policial Há 4 horas

Caminhão furtado é recuperado em Tenente Portela
Geral Há 5 horas

SP: Uma pessoa morre e 40 se ferem em queda de estrutura durante festa
Justiça Há 5 horas

Moraes determina preservação integral de provas sobre megaoperação

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,00%
Euro
R$ 6,20 +0,00%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 624,678,45 +0,10%
Ibovespa
149,540,44 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2935 (01/11/25)
09
18
28
34
38
57
Ver detalhes
Quina
Concurso 6868 (01/11/25)
10
17
26
33
38
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3528 (01/11/25)
01
03
05
06
07
09
10
16
18
19
20
22
23
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2843 (31/10/25)
01
05
19
24
27
30
38
43
47
52
54
57
61
62
73
74
85
92
94
96
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2880 (31/10/25)
11
15
26
32
44
45
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias