Região Celeiro tem um ganhador na extração estadual da NFG de outubro

Cadastrado em Crissiumal é o único contribuinte da Região Celeiro na lista de ganhadores da extração estadual de outubro (Imagem: Divulgação | SECOM-RS)

Eduardo Liesenfeld, cadastrado em Crissiumal, é o único contribuinte da Região Celeiro que aparece na lista de ganhadores da extração estadual de outubro, da Nota Fiscal Gaúcha (NFG). O sorteio foi realizado na quinta-feira (30/10), em Canoas, e o prêmio principal de R$ 50 mil saiu para um consumidor da Região Metropolitana.

Todos os sorteados estão sendo comunicados por e-mail e por SMS. Eles terão até 90 dias para solicitar o resgate dos valores, a partir da homologação do concurso, que será feita nos próximos dias.

Participaram automaticamente do sorteio nº 157 todas as pessoas cadastradas na NFG que pediram a inclusão do CPF nas notas fiscais de compras feitas durante o mês de setembro. Nesta rodada, foram 72 milhões de bilhetes na disputa.

O coordenador do programa, Fernando Rodrigues dos Santos, reforça o papel da NFG na valorização da cidadania fiscal. — Cada sorteio é uma oportunidade de mostrar que ações simples, como pedir CPF na nota, geram benefícios reais para os cidadãos e para o Estado. O engajamento da população tem sido essencial para o sucesso do programa, que já conta com mais de quatro milhões de participantes e segue crescendo mês a mês — afirmou.

