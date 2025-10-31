Polícia Civil investiga possível caso de maus-tratos contra estudante em Iraí

Segundo a Polícia Civil, as investigações acontecerão sob o devido processo legal e sigilo (Foto: Diones Roberto Becker)

Depois de coletar informações sobre o fato e registrar a ocorrência, a Polícia Civil de Iraí instaurou inquérito para apurar o possível caso de maus-tratos contra uma aluna da rede de ensino do Município.

Segundo a Polícia Civil, as investigações acontecerão sob o devido processo legal e sigilo – fundamentais em episódios envolvendo a infância. Diligências estão sendo realizadas com o objetivo de juntar elementos e elucidar o caso.

