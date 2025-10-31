Sexta, 31 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

PT, PSOL e PCdoB pedem ao STF acesso de familiares à perícia de corpos

Partidos afirmam que a operação policial "matou mais do que prendeu"

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
31/10/2025 às 17h44
PT, PSOL e PCdoB pedem ao STF acesso de familiares à perícia de corpos
© Joédson Alves/Agência Brasil

Os partidos PT, PSOL e PCdoB protocolaram nesta sexta-feira (31) no Supremo Tribunal Federal (STF) um pedido para que os familiares dos mortos na Operação Contenção , deflagrada no Rio de Janeiro esta semana, possam acompanhar o processo de reconhecimento dos corpos.

As legendas também solicitaram ao ministro Alexandre de Moraes, relator do caso, a realização de perícia independente para verificar a violação de direitos humanos durante a operação.

Os pedidos foram protocolados no processo que é conhecido como ADPF das Favelas, ação na qual o STF determinou medidas para combater a letalidade policial na capital fluminense.

>>ADPF das Favelas: entenda as medidas que foram determinadas pelo STF

Na petição, os partidos afirmam que a operação policial "matou mais do que prendeu". De acordo com o governo do estado do Rio de Janeiro, das 99 pessoas identificadas até o momento , 78 tinham histórico criminal, e 42 tinham mandado de prisão pendente.

"Os números, por si só, demonstram o tamanho e a gravidade das violações de direitos humanos. Ao fim, a polícia do Rio de Janeiro matou mais do que prendeu. O número de corpos é maior que o número de armas apreendidas. Ou seja, para cada duas pessoas, morta ou presa, foi apreendida apenas uma arma", argumentam os partidos.

Pedidos

Ao todo, os partidos fizeram sete pedidos a Alexandre de Moraes. Confira:

1 - Garantia de acesso imediato das famílias aos corpos, com possibilidade de reconhecimento acompanhadas por advogado, defensor público ou representante de direitos humanos;

2 - Desburocratização dos procedimentos de reconhecimento e liberação dos corpos;

3 - Ampliação do horário de funcionamento dos serviços cartoriais e periciais, inclusive em regime de plantão;

4 - Aceitação de peritos independentes nas perícias da Polícia Civil, garantindo transparência e imparcialidade;

5 - Determinação de inspeção urgente pela Anvisa no IML da Av. Francisco Bicalho, diante das condições insalubres relatadas;

6- Que o Estado do Rio de Janeiro apresente, em 48 horas, lista nominal das vítimas e o destino dos corpos, sob pena de responsabilidade.

7 - A admissão do PSOL e do PCdoB, como amicus curiae [ajudante da Corte] na ADPF.

Operação Contenção

A Operação Contenção, realizada pelas polícias Civil e Militar do Rio de Janeiro, deixou cerca de 120 pessoas mortas, sendo quatro policiais, de acordo com o último balanço. No total, foram feitas 113 prisões, sendo 33 de presos de outros estados. Foram recolhidas 118 armas e 1 tonelada de droga. O objetivo era conter o avanço da facção Comando Vermelho e cumprir 180 mandados de busca e apreensão e 100 de prisão, sendo 30 expedidos pela Justiça do Pará.

A operação contou com um efetivo de 2,5 mil policiais e é a maior e mais letal realizada no estado nos últimos 15 anos . Os confrontos e as ações de retaliação de criminosos geraram pânico em toda a cidade, com intenso tiroteio, fechando as principais vias, escolas, comércios e postos de saúde.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 4 horas

CNJ vai mapear organizações criminosas que atuam no país, diz Fachin

Para presidente do STF, medida ajudará no combate ao crime organizado

 © Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo
Justiça Há 9 horas

STJ autoriza ronda virtual em busca de pornografia infantil

Esforço é integrado entre as polícias civis
Justiça Há 23 horas

AGU garante cota para aluno trans em universidade do Rio Grande do Sul

Decisão do TRF suspende liminar para impedir processo seletivo

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

STF tem três votos para obrigar PM a informar suspeito sobre direito

Relator, Fachin entende que medida evita confissões informais

 © Valter Campanato/Agência Brasil
Justiça Há 1 dia

STF acompanha operação no RJ com “atenção e solidariedade”, diz Fachin

Ministro classificou a ação como "tragédia ocorrida no Rio de Janeiro"

Tenente Portela, RS
20°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 23°
20° Sensação
1.86 km/h Vento
76% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Sábado
25° 13°
Domingo
26° 15°
Segunda
26° 17°
Terça
29° 15°
Quarta
27° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 10 minutos

DecisionOps ajuda empresas a otimizar decisões
Geral Há 10 minutos

SP tem queda em casos de estupros e homicídios dolosos em setembro
Direitos Humanos Há 10 minutos

Fundo Brasil doa recursos para famílias das vítimas da operação no Rio
Tecnologia Há 26 minutos

Maceió conquista segundo lugar em performance hoteleira
Tecnologia Há 41 minutos

Black Friday exige planejamento e adaptação ao consumidor

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 -0,13%
Euro
R$ 6,20 -0,33%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 623,999,29 +1,80%
Ibovespa
149,540,44 pts 0.51%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6866 (30/10/25)
02
12
46
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3526 (30/10/25)
01
03
07
08
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias