Atualização: Homem morre por atropelamento na BR-468 em Três Passos

Vítima de 53 anos não resistiu aos ferimentos após ser atingida por um carro; causas do acidente serão investigadas

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
31/10/2025 às 10h03
Na noite desta quinta-feira (30), por volta das 19h40, um homem identificado como Ademir José Kummer, de 53 anos, morreu após ser atropelado na BR-468, em Três Passos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um Chevrolet Prisma, com placas de Humaitá, transitava na rodovia quando atropelou o homem. Devido às graves lesões, ele foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos, mas faleceu durante o atendimento.

O condutor do veículo, de 20 anos, saiu ileso da colisão. Ele fez o teste do etilômetro que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica. A Brigada Militar e Samu apoiaram no atendimento, e a PRF permaneceu no local realizando orientação de trânsito e levantamentos para o seu laudo pericial. As causas do acidente estão sendo apuradas.

De acordo com a Polícia Civil, será instaurado Inquérito Policial para apurar os fatos, que está sendo investigado como Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor. 

 

 

 

(Foto: Divulgação / Polícia Civil)
