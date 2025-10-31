Atualização: Homem morre por atropelamento na BR-468 em Três Passos

Na noite desta quinta-feira (30), por volta das 19h40, um homem identificado como Ademir José Kummer, de 53 anos, morreu após ser atropelado na BR-468, em Três Passos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal, um Chevrolet Prisma, com placas de Humaitá, transitava na rodovia quando atropelou o homem. Devido às graves lesões, ele foi encaminhado ao Hospital de Caridade de Três Passos, mas faleceu durante o atendimento.

O condutor do veículo, de 20 anos, saiu ileso da colisão. Ele fez o teste do etilômetro que apresentou resultado negativo para ingestão de bebida alcoólica. A Brigada Militar e Samu apoiaram no atendimento, e a PRF permaneceu no local realizando orientação de trânsito e levantamentos para o seu laudo pericial. As causas do acidente estão sendo apuradas.

De acordo com a Polícia Civil, será instaurado Inquérito Policial para apurar os fatos, que está sendo investigado como Homicídio Culposo na Direção de Veículo Automotor.