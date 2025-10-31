Homem é preso por tráfico de drogas em Palmeira das Missões

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões (14ª DPRI), realizou nesta quinta-feira, 30 de outubro de 2025, uma ação que resultou na prisão de um homem de 29 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

A operação foi deflagrada a partir do cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca local. Durante as diligências, os policiais localizaram diversas porções de entorpecentes e uma quantia em dinheiro, composta por notas fracionadas.

O suspeito, que possui antecedentes criminais, já havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime em novembro de 2024, estando em liberdade enquanto respondia ao processo.

Após os procedimentos legais na Delegacia de Polícia, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões, onde permanece à disposição da Justiça.