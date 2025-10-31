Sexta, 31 de Outubro de 2025
11°C 23°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem é preso por tráfico de drogas em Palmeira das Missões

Suspeito de 29 anos já havia sido detido pelo mesmo crime em 2024 e foi encaminhado novamente ao presídio local.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Comunicação Social da 14DRPI
31/10/2025 às 09h59
Homem é preso por tráfico de drogas em Palmeira das Missões
(Foto: Divulgação / PC)

A Polícia Civil, por meio da Delegacia de Polícia de Palmeira das Missões (14ª DPRI), realizou nesta quinta-feira, 30 de outubro de 2025, uma ação que resultou na prisão de um homem de 29 anos, suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas.

A operação foi deflagrada a partir do cumprimento de um mandado de busca e apreensão expedido pela Comarca local. Durante as diligências, os policiais localizaram diversas porções de entorpecentes e uma quantia em dinheiro, composta por notas fracionadas.

O suspeito, que possui antecedentes criminais, já havia sido preso em flagrante pelo mesmo crime em novembro de 2024, estando em liberdade enquanto respondia ao processo.

Após os procedimentos legais na Delegacia de Polícia, o homem foi encaminhado ao Presídio Estadual de Palmeira das Missões, onde permanece à disposição da Justiça.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Polícia Civil)
Operação Policial Há 1 hora

Polícia Civil desmonta esquema de fraudes em serviços de saúde no RS

Operação Carta Marcada cumpre mandados em Três Passos e apura desvio de recursos públicos em atendimentos domiciliares
Atropelamento Há 2 horas

Atualização: Homem morre por atropelamento na BR-468 em Três Passos

Vítima de 53 anos não resistiu aos ferimentos após ser atingida por um carro; causas do acidente serão investigadas

 (Foto: Reprodução / Três Passos News)
Atropelamento Há 3 horas

Homem é atropelado na BR-468 em Três Passos

Vítima sofreu fraturas nas pernas e foi encaminhada ao Hospital de Caridade pelo Samu.

 (Foto: Efetivo 7ºBPM)
Ação policial Há 17 horas

Polícia apreende quase 25 mil maços de cigarros em Derrubadas

Carga avaliada em mais de R$ 200 mil foi encontrada em uma caminhonete F1000; ninguém foi preso

 (Foto: Efetivo 7°BPM)
Ação Policial Há 1 dia

Dupla é presa por tráfico de drogas em Barra do Guarita

Com os suspeitos, a Brigada Militar apreendeu porções de cocaína, crack, dinheiro e uma balança de precisão.

Tenente Portela, RS
22°
Tempo limpo
Mín. 11° Máx. 23°
22° Sensação
1.21 km/h Vento
55% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h44 Nascer do sol
18h52 Pôr do sol
Sábado
25° 13°
Domingo
26° 15°
Segunda
26° 17°
Terça
29° 15°
Quarta
27° 16°
Últimas notícias
Tecnologia Há 13 minutos

Dados em tempo real impulsionam eficiência do last mile na Black Friday
Geral Há 13 minutos

Tiroteios constantes afetam desenvolvimento de crianças em comunidades
Entretenimento Há 43 minutos

Dia Mundial da Filosofia é celebrado em 50 países com ações da Nova Acrópole
Fazenda Há 1 hora

Empresas gaúchas podem acessar aplicativo Minha Empresa, iniciativa inédita no país que usa IA para apoiar a gestão de negócios
Fazenda Há 1 hora

Empresas gaúchas podem acessar aplicativo Minha Empresa, iniciativa inédita no país que usa IA para auxiliar gestão de negócios

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari O que é uma mulher incompleta?
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,39 +0,15%
Euro
R$ 6,22 -0,11%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 630,797,47 +2,62%
Ibovespa
149,410,17 pts 0.42%
Mega-Sena
Concurso 2934 (30/10/25)
09
17
23
26
33
59
Ver detalhes
Quina
Concurso 6866 (30/10/25)
02
12
46
65
73
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3526 (30/10/25)
01
03
07
08
10
12
14
15
17
18
19
20
21
22
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias