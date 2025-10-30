Quinta, 30 de Outubro de 2025
STF acompanha operação no RJ com “atenção e solidariedade”, diz Fachin

Ministro classificou a ação como "tragédia ocorrida no Rio de Janeiro"

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
30/10/2025 às 19h24
STF acompanha operação no RJ com “atenção e solidariedade”, diz Fachin
© Valter Campanato/Agência Brasil

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Edson Fachin, disse nesta quinta-feira (30) que a Corte acompanha com “atenção e plena solidariedade” os desdobramentos da Operação Contenção , que deixou mais de 120 mortos no Rio de Janeiro.

Durante o encerramento da sessão desta tarde, o ministro prestou solidariedade aos familiares das vítimas e classificou a operação como "tragédia ocorrida no Rio de Janeiro".

“Todos integrantes deste tribunal acompanham com a devida atenção, com a plena solidariedade aos familiares das vítimas, e ao mesmo tempo, com a discrição e sobriedade que são necessárias para, em momentos de tragédias graves, como essa, dedicar a elas a nossa atividade concreta e, no lugar devido, as melhores preocupações", afirmou.

A realização da operação é acompanhada na Corte por meio do processo que é conhecido como ADPF das Favelas , ação na qual a Corte já determinou medidas para combater a letalidade policial na capital fluminense.

>> Siga o canal da Agência Brasil no WhatsApp

Ontem, o ministro Alexandre de Moraes, relator temporário da ADPF , pediu que o governador do Rio, Claudio Castro, preste esclarecimentos sobre a operação .

Moraes também marcou uma audiência na próxima segunda-feira (3), no Rio de Janeiro, para tratar do tema.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
