Brigada Militar recupera Fusca furtado em Iraí

Nesta quarta-feira, 29, a guarnição de serviço da Brigada Militar de Iraí realizava patrulhamento ostensivo quando avistou um veículo VW/Fusca, de cor vermelha, estacionado em via pública. Os policiais reconheceram as características do automóvel, que havia sido furtado no município de Frederico Westphalen. Após consulta, foi confirmada a situação de furto, e a equipe iniciou as diligências para localizar o responsável.
O condutor foi encontrado nas proximidades e confessou ter cometido o delito. Durante a revista pessoal, os policiais localizaram um canivete, que o próprio suspeito afirmou ter utilizado para ligar o veículo. Diante dos fatos, ele recebeu voz de prisão, teve seus direitos constitucionais informados e foi encaminhado à Delegacia de Polícia de Iraí para o registro da ocorrência e demais providências legais.