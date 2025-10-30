Quinta, 30 de Outubro de 2025
11°C 20°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Acusado é condenado a 32 anos por duplo homicídio em Horizontina

Crime ocorrido em 2019 teve como motivação disputas ligadas ao tráfico de drogas, segundo o Ministério Público.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Folha Cidade
30/10/2025 às 09h00
Acusado é condenado a 32 anos por duplo homicídio em Horizontina
(Foto: Jornal Folha Cidade)

Na quarta-feira, 29 de outubro, a Câmara de Vereadores de Horizontina foi palco de um julgamento crucial. Jancler Froner, réu acusado pelas mortes de Elias Almeida Antunes e Rodrigo dos Santos Corrêa, ocorridas em abril de 2019, enfrentou o Tribunal do Júri.

A sessão foi presidida pelo Juiz Danilo José Schneider Júnior. A defesa do réu ficou a cargo do advogado Dr. Rodrigo Hendges, enquanto a acusação foi conduzida pelo Promotor Gabriel Colvara. O julgamento atraiu grande atenção na comunidade local, ansiosa por um desfecho neste caso que chocou a cidade.

O réu negou seu envolvimento e disse que no dia do crime estava em Horizontina oriundo de Novo Hamburgo à procura de trabalho. Após a apresentação das provas e os debates entre defesa e acusação, o Tribunal do Júri, composto por dois homens e cinco mulheres, considerou Jancler Froner culpado. Ele foi condenado a 16 anos de reclusão por cada morte, totalizando 32 anos, por homicídio qualificado, por motivo torpe e com recurso que dificultou a defesas das vítimas.

A motivação do crime, segundo apurado, está ligada a desajustes internos na comercialização de drogas ilícitas, especialmente com a vítima Rodrigo dos Santos Corrêa. Elias teria trazido o amigo com seu carro até o local para onde, segundo o Ministério Público, foi atraído por Jancler e possivelmente morto por testemunhar o crime.

É importante ressaltar que Jancler Froner está preso preventivamente desde 24 de abril de 2019, aguardando o julgamento, e esse período deverá ser descontado da pena imposta. Com a condenação, permanecerá preso para cumprir a pena imposta. A defesa ainda pode recorrer da decisão, buscando uma revisão do caso em instâncias superiores.

A promotoria considerou a condenação uma resposta importante para a família das vítimas e o enfrentamento ao impacto negativo sobre a segurança pública provocado pelas disputas do tráfico nas pequenas cidades do interior.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Justiça Há 17 horas

STF adia final de julgamento sobre nomear parentes para cargo político

Data para nova sessão ainda não foi definida
Justiça Há 18 horas

STJ suspende operações da Refinaria de Manguinhos, no Rio

Refit tinha voltado a funcionar parcialmente após liberação pela ANP

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Justiça Há 19 horas

Moraes manda governador do Rio prestar esclarecimentos sobre operação

Audiência foi marcada para 3 de novembro
Justiça Há 20 horas

Dino afirma que STF não legitima "vale-tudo com corpos estendidos"

Para ministro, operação no Rio é "circunstância terrível e trágica"

 © Arquivo/Antonio Cruz/Agência Brasil
Justiça Há 20 horas

Gilmar Mendes diz que operação policial no Rio é "lamentável episódio

Ministro defendeu jurisprudência para garantir operações sem abusos

Tenente Portela, RS
18°
Tempo nublado
Mín. 11° Máx. 20°
18° Sensação
2.01 km/h Vento
67% Umidade
20% (0.11mm) Chance chuva
05h45 Nascer do sol
18h51 Pôr do sol
Sexta
24° 10°
Sábado
27° 13°
Domingo
27° 16°
Segunda
27° 17°
Terça
27° 13°
Últimas notícias
Tecnologia Há 15 minutos

Aplicativos fortalecem a relação entre marcas e consumidores no e-commerce
Senado Federal Há 15 minutos

Girão vê inércia do governo Lula na operação do Rio e alerta para a segurança do Ceará
Senado Federal Há 15 minutos

Congresso aprova crédito para turismo e convocação de aprovados na polícia do DF
Geral Há 15 minutos

PF apura desvio de mais de R$ 813 milhões em transferência PIX
Esportes Há 15 minutos

Edival Pontes, o Netinho, é vice-campeão mundial de taekwondo na China

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari DORNELES E A TRILHADEIRA DO CARTEADO
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,38 +0,52%
Euro
R$ 6,22 +0,16%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 616,685,56 -3,14%
Ibovespa
149,164,40 pts 0.36%
Mega-Sena
Concurso 2933 (28/10/25)
01
18
22
42
48
50
Ver detalhes
Quina
Concurso 6865 (29/10/25)
29
42
55
71
75
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3525 (29/10/25)
01
02
03
07
10
11
14
15
16
17
18
20
21
23
24
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2842 (29/10/25)
05
06
10
11
12
21
25
27
35
44
48
54
63
64
67
75
76
83
84
86
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2879 (29/10/25)
09
30
31
35
46
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias