Veículo é destruído pelo fogo em Três Passos

Corpo de Bombeiros controlou as chamas na noite de quarta-feira; ninguém ficou ferido

Por: Marcelino Antunes Fonte: MB Notícias
30/10/2025 às 08h39
(Foto: Reprodução)

Um veículo Chevrolet Monza pegou fogo na rua Antônio Gonçalves de Oliveira em Três Passos na noite de quarta-feira (28).

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência por volta das 20h20. O veículo teve queima total da parte interna, motor e porta-malas.

Não há informações sobre as causas do sinistro. Segundo o Corpo de Bombeiros o proprietário do veículo não compareceu no local.

A Brigada Militar orientou o trânsito chegou a ficar interrompido no local para o trabalho dos Bombeiros.

Ninguém se feriu.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Efetivo 7°BPM)
