Veículo é destruído pelo fogo em Três Passos

Um veículo Chevrolet Monza pegou fogo na rua Antônio Gonçalves de Oliveira em Três Passos na noite de quarta-feira (28).

O Corpo de Bombeiros Militar atendeu a ocorrência por volta das 20h20. O veículo teve queima total da parte interna, motor e porta-malas.

Não há informações sobre as causas do sinistro. Segundo o Corpo de Bombeiros o proprietário do veículo não compareceu no local.

A Brigada Militar orientou o trânsito chegou a ficar interrompido no local para o trabalho dos Bombeiros.

Ninguém se feriu.