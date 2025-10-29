Atualização: Casal ferido em acidente na ERS-330 está em estado gravíssimo

Segue internado em estado gravíssimo na UTI do Hospital Santo Antônio o casal Luciane Machado, de 42 anos, e Adilson Duarte, de 43 anos, moradores da localidade de Lajeado Moinho, interior de Miraguaí. Eles foram vítimas de um grave acidente de trânsito ocorrido na manhã desta quarta-feira (29) na ERS-330, em Tenente Portela.

De acordo com informações repassadas ao Portela Online pelo filho do casal, Lucas Duarte, os pais sofreram múltiplas fraturas em decorrência da colisão que envolveu o carro e a motocicleta em que estavam. A mãe, Luciane, encontra-se em coma, e ambos correm risco de vida.

Segundo publicação feita por Lucas nas redes sociais, “só um milagre de Deus para conseguir salvá-los”. O Portela Online conversou com ele agora há pouco, e o jovem confirmou a gravidade do quadro clínico dos pais.

Relembre o caso

O acidente ocorreu na manhã desta quarta-feira (29), na ERS-330, envolvendo uma motocicleta e uma Ecosport. O casal, Luciane Machado e Adilson Duarte, ambos de Miraguaí, ficou ferido e foi socorrido pelo SAMU ao Hospital Santo Antônio.

O condutor da Ecosport não se feriu. A Brigada Militar esteve no local orientando o trânsito. Conforme informou o filho do casal, eles vieram até Tenente Portela para resolver pendências pessoais quando o acidente aconteceu.