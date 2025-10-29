Casal Sofre Acidente com Moto Recém-Adquirida na ERS-330

Um acidente de trânsito foi registrado por volta das 11h da manhã desta quarta-feira (29), na ERS-330, em frente ao supermercado da Cotricampo, na saída para Miraguaí. A colisão envolveu uma motocicleta Honda XRE 190 e um Ford EcoSport.

O casal que estava na moto é morador do interior de Miraguaí e retornava para casa após concluir as tratativas da aquisição da motocicleta, recém-comprada, em Tenente Portela.

Ambos foram socorridos pelo SAMU e encaminhados ao Hospital Santo Antônio. A Brigada Militar esteve no local, orientando o trânsito e registrando a ocorrência.

O motorista do EcoSport não sofreu ferimentos. Um dos filhos do casal, que trafegava em outro veículo, relatou que foi avisado logo após o acidente e chegou ao local para acompanhar o socorro aos pais.